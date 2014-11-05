外国领导人向纳扎尔巴耶夫总统的赠品（组图）

哈通社阿斯塔纳11月5日电，新建成的纳扎尔巴耶夫中心除了展出总统个人收藏的书籍之外，还将展出部分外国领导人和组织向纳扎尔巴耶夫总统的赠品。

1. 俄罗斯总统弗拉基米尔∙普京赠送纳扎尔巴耶夫总统的礼品 2. 纳扎尔巴耶夫总统个人收藏的国际象棋，总统曾提到国家管理人员应学会下国际象棋。 3. 纳扎尔巴耶夫总统的个人收藏品中不乏兵器，例如：武士刀 短剑 4. 这里的大多数展品曾在首任总统博物馆和总统文化中心出展过。 5. 伊朗领导人赠送的银杯，大杯高度为180厘米，制作于100多年前。 6. 土耳其领导人的赠品，突厥勇士的头盔。 7. 为纪念在阿斯塔纳签署欧亚经济联盟条约而制作的协议模型，镀金的三枚徽章分别绘有纳扎尔巴耶夫、普京和卢卡申科。 8. 牧人，来自某烟草公司的礼品。 9. 瑞士手表，赠送者不详。 10. 埃及前总统穆巴拉克赠送的串珠。 11. 上合组织秘书长赠送的礼品，由宝石、纯银以及黄金制成。 12. 总统肖像，赠送者不详。 13. 首任总统图书馆藏有近2万本书。此外，总统的部分藏书收藏在总统府，未来图书馆藏书量将达到4万本。 14. 图书馆藏有30多种版本的古兰经。 15. 这些书籍大多是总统收到的礼物。 16. 沙特代表团向纳扎尔巴耶夫总统赠送的古兰经。 17. 犹太人协会向纳扎尔巴耶夫赠送的以斯帖，这本书已有2700多年的历史。 18. 纳扎尔巴耶夫个人图书馆收藏的图书，部分是他个人购买的，但大多数是赠品，部分书籍中有总统留下的笔记。 19. 总统收藏的图书主要包括宗教、历史、体育等题材。 20. 纳扎尔巴耶夫中心部分图书不会对外开放，在该图书室主要收藏有稀有书籍。 21. 印度新德里的甘地纪念馆负责人的赠品。 22. 吉尔吉斯斯坦现任和前任总统的赠品。 23. 鞑靼斯坦共和国第一任总统明季梅尔 •沙伊米耶夫赠送的图书，目前是图书馆内最大的图书。 24. 普京赠送的书籍。 25. 总统电子图书馆，在此可以免费下载电子书籍，电子图书馆藏有28部纳扎尔巴耶夫所著书籍。 26. 很多国家领导人没有电子图书馆，美国总统奥巴马所拥有的电子图书馆仅存有他编著的两本书。 27. 图书馆计划未来再加一部设备。 28. 图书馆有"遗产-20+"书库，几乎可以查到世界上所有信息，未来计划将以开放和半开放的方式运行，为查找部分信息必须递交申请。 29. 部分限定人群才可获得的图书证，仅限20人，其中包括学者、作家、议员。 30. 纳扎尔巴耶夫与群众往来的书信，纳扎尔巴耶夫受到很多信件，例如图中展出的信件是塔拉兹市8年级学生加孜拉2005年写给纳扎尔巴耶夫的信件，得到了总统的回复。

31. 总统的私人用品。 32. 标有纳扎尔巴耶夫姓名的T恤。 33. 纳扎尔巴耶夫的高尔夫球用具。 34. 乐器 35. 纳扎尔巴耶夫中心是由英国建筑设计师诺尔曼∙福斯特设计，2013年完工。 36. 建筑物分9层，总面积超过2.8万平方米。 37. 象征凝望着天空的眼睛。 编译：阜博 图片来源： Tengrinews