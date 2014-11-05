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    俄数万民众举行大游行 庆祝"人民团结日"（组图）

    11:14, 05 11月 2014
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳11月5日电，据路透社4日报道，数万俄罗斯民众周二在莫斯科举行大游行，他们手中打着称颂俄罗斯为大国的旗帜和横幅。这无异于就乌克兰问题向西方挑衅。

    俄罗斯总统普京没有参加庆祝"人民团结日"（Unity Day）的游行活动。但在晚些时候发表的演讲中，他认为在同西方的对峙中俄方在道德方面高出一筹，称俄罗斯在面对"艰难挑战"时团结一致。 据警方称，有七万余人参加了游行活动。在游行活动结束后的音乐会上，政客们进一步大秀他们的爱国热情，他们中有些人载歌载舞，许多人挥舞着俄罗斯国旗。 有人打着写有"团结一致的人民不可战胜"、"团结就是力量"等标语的横幅，有人则打着支持乌克兰东部亲俄分裂力量的横幅。 自2005年开始，俄罗斯恢复了每年11月4日的"人民团结日"。这一节日是为纪念1612年俄义军把波兰军队赶出莫斯科公国而设立的。 "亲爱的朋友们，今年我们不得不面对艰难挑战。就像我国历史上多次出现的情况一样，我国人民团结一致，用道德和高昂的斗志做出了回答，"普京在盛大的招待会上说。 "俄罗斯历来崇尚追求正义和真理，各种威胁不会迫使我们放弃我们的价值观和理想。"

    标签:
    国际 社会 俄罗斯 黄金储备
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