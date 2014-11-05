风景如画的克孜勒奥尔达市（组图）

哈通社克孜勒奥尔达11月5日电，风景如画的克孜勒奥尔达市是锡尔河畔最大的城市，城市最初的名称是卡姆斯特-卡拉（芦苇之城），后改为阿克梅西特（白色的清真寺）和佩尔沃斯科。

1921年，苏维埃政府成立后，成为当时苏维埃哈萨克斯坦共和国中心城市的阿克梅西特更名为克孜勒奥尔达，意为红色首都，1925年至1929年被定为苏维埃哈萨克斯坦共和国首都。

据悉，克孜勒奥尔达市的历史可以追溯到1820年，城市是在浩瀚汗国阿克梅西特兵营基础上发展起来的。

1853年7月28日，由佩尔沃斯科将军率领的俄罗斯军队开始攻打阿克梅西特，并将驻扎在此的浩瀚汗国军队赶走后将城市更名为佩尔沃斯科堡。

1867年，佩尔沃斯科堡成为当时的锡尔州的首府，成立初级学校,建成砖窑、风车磨坊、手工作坊以及商铺。

1905年，奥伦堡-塔什干铁路通车后，佩尔沃斯科堡建成火车站以及大型建筑，部分建筑至今保存完好。佩尔沃斯科堡至1917年成为咸海东部主要的行政商业中心和交通枢纽。

1940年，来自苏维埃欧洲部分的移民（德国占领区的难民、政治犯、波罗的海和北高加索地区迁移的民族）大量涌入克孜勒奥尔达市和郊区,致使人口一度达到近20万，其中哈萨克族比重为89%、俄罗斯族5%、朝鲜族3%，其他民族3%。1990年出现的人口外迁使市人口下降，但目前克孜勒奥尔达市人口已回升至30万左右。

1937-1952年，克孜勒奥尔达州成为政治犯主要流放地之一。

该地区工业以食品加工和轻工业为主。建有纸浆、纸板和建材、房屋建筑联合企业。

上世纪80年代中期，克孜勒奥尔达州石油天然气生产开始快速发展，克孜勒奥尔达市向北180公里处的库姆阔勒发现大型油田，"哈萨克斯坦石油资源"、"托儿盖石油"、"CNPC"等石油公司在此作业。

克孜勒奥尔达市有霍尔科特克孜勒奥尔达州国立大学、农业技术大学、医科大学以及师范学院等多所高等学府。

最近几年来，克孜勒奥尔达市发生了翻天覆地的变化，数年来进行的城市改造工程后，宽敞的柏油马路替代了之前陈旧的公路，在《廉价适用房》国家规划实施过程中，数百栋居民楼拔地而起，市内还建立了多所医疗、商业娱乐中心。计划还新建可容纳9万居民的新市区。

克孜勒奥尔达市市貌一览 焕发一新的克孜勒奥尔达市 夜幕中的克孜勒奥尔达市 鲜花的摇篮 8月骄阳下的的克孜勒奥尔达市 占地面积10多公顷的首任总统公园，鲜花伴随着果树开放 鲜花 城市绿化 纳扎尔巴耶夫名义下的首任总统公园 霍尔科特克孜勒奥尔达州国立大学 克孜勒奥尔达州法院大楼 苏勒坦拜巴热斯大街 （编译：阜博 校对：林海）