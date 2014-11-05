阿坦巴耶夫：吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦是骨肉相连血脉相通的兄弟国家

哈通社比什凯克11月5日电，在吉尔吉斯斯坦总统阿勒马兹别克•阿坦巴耶夫即将于本月6日至7日对我国进行国事访问之际，在总统府接受了哈通社记者的专访。

记者：总统先生，贵国目前正准备加入欧亚经济联盟，对该联盟您有怎样的期待？ 阿坦巴耶夫总统：我认为，对于吉尔吉斯斯坦而言，没有比加入该联盟更好的出路。我们必须要与哈萨克斯坦这样的世交、近邻站在一起。我与欧亚联盟各国领导人见面时，曾不止一次提出，历史上哈萨克、吉尔吉斯曾拥有过共同的疆域。你也知道，历史上曾先后出现过突厥汗国、吉尔吉斯汗国、金帐汗国、罗斯公国到后来的苏联。因此说我们历来就生活在一起，血脉相连。今天我们依然将在欧亚联盟框架下紧密联系在一起，这也许就是上苍的安排。当然，吉哈两国是独立的主权国家，也必将是永恒的国度。所以我们要传承历史，展望未来，在当今世界经济一体化的时代背景下，吉尔吉斯斯坦理应与兄弟的哈萨克斯坦站在一起，携手并进。

记者：总统先生，今年九月，贵国举办了首届世界游牧民族运动会。第一次以国际性运动会的形式举办游牧民族独特的体育赛事并获得较高的评价。被联合国认为是加强突厥语国家合作的具体举措，同时也是为突厥历史文化遗产的传承和发展做出了积极努力，您认为欧亚经济联盟在这方面会继续这项工作吗？

阿坦巴耶夫总统：世界游牧民族运动会的举办主要缘于加强和夯实突厥语国家多边合作的思路，这一点很关键。无须讳言，许多历史典籍里对游牧民族正面的描述不多，反而充斥着一些对游牧民族反面的描绘。事实上，游牧民族曾经创造过辉煌灿烂的文化，对世界文明做出过巨大贡献。数世纪来，游牧民族一直延续着这些优秀的传统文化。比如，游牧民族的热情好客、真诚善良，有着博大的胸怀等许多的优良品质。相比其他民族，游牧民族在文化方面，无论在文字的创立还是在手工艺、铁艺等诸多方面都具有大书特书的地方。对游牧民族没有发明创造的一些刻意的论调早就该摈弃了，事实上无论在国家管理、军事指挥才能及许多方面游牧民族都是首创者和奠基者。在这方面，成吉思汗建立的蒙古帝国就是一个很好的证明。 这些都是历史上的铁证，也是我萌生举办世界游牧民族运动会的主要原因之一，而这一举措甚至触动了世界上一些著名的政治家，亚洲奥林匹克理事会主席艾哈麦德亲王提议下一届世界游牧民族运动会在科威特举办。我认为这应由突厥语国家合作委员会的相关会议决定。我刚才提过，我觉得哈萨克斯坦作为历史上金帐汗国的主要传承国之一，完全有理由有权利来举办下一届。世界上许多国家包括俄罗斯也都有游牧民族代表，如高加索民族以及巴什基尔、阿尔泰、哈卡斯、乌德穆尔特等族，还有阿拉伯国家的游牧民族也有意举办，我觉得，该项赛事活动应在突厥语国家合作委员会的国家间轮流举办。

记者：总统先生，贵国曾发生的两次革命对吉尔吉斯的社会和经济发展产生的不良影响，这种事件目前还有再次发生的危险吗？ 阿坦巴耶夫总统：国家最高领导人的原因直接导致了两次事件的爆发。不考虑广大人民利益、只顾个人利益的领导人是最令人心痛的，最终结果就是被人民推翻。乌克兰危机，阿拉伯之春还是吉尔吉斯斯坦事件均是国家领导人个人的原因引发的。 对这个问题我可以明确地答复你，吉尔吉斯斯坦的领导人再也不会允许这种事件再次发生，作为总统，我绝不会允许我的家人和亲属参与任何形式的政治和经济活动。如果他们中的任何一个违反法律，将会给予严厉的制裁。 我国发生的这两次革命并不是什么值得炫耀的事，我们会尽全力避免这类事件再次发生，这在吉尔吉斯斯坦的法律里都已明确。 科技是避免愚昧的工具，政治上也要避免愚蠢的人，这值得我们深思。任何一名领导人权利的运行都应在人民的信任和监督之下，如果领导人自己腐败堕落，那么对他而言，无论是冲锋枪还是大炮坦克都不可能拯救他，只有群众的信任才能挽救他。对贵国而言，纳扎尔巴耶夫总统不仅是哈萨克斯坦出色的领导人，也是世界上不可多得的战略家和政治家，是哈萨克斯坦人民的福星。（编译：流沙）