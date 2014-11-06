帖柳汗诺夫同南哈州各界青年座谈(组图)

哈通社奇姆肯特11月6日电，知名社会活动家别克波拉特•帖柳汗诺夫5日在奇姆肯特同各界青年代表一起交流，聆听大家抒发与祖国共奋进、与时代齐发展的青春感受。

帖柳汗诺夫说："在你们身上，充分体现了当代青年报效祖国的远大志向、朝气蓬勃的精神风貌、自强不息的意志品格，也充分体现了广大青年对哈萨克斯坦2050发展战略的坚定信念。 历史和现实都告诉我们，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现我们的理想就有源源不断的强大力量。 青年要自觉树立和践行民族核心价值观，带头倡导民族的传统美德。要自觉弘扬爱国主义和家庭美德。要始终保持积极的人生态度、健康的生活情趣。" 帖柳汗诺夫说，2050发展战略是国家的、民族的，也是每一个哈萨克斯坦人的。国家好、民族好，大家才会好。只有每个人都为国家的明天而奋斗，才能汇聚起实现2050发展战略的磅礴力量。 座谈在"青年人为祖国而奋斗"的活动框架下举行，帖柳汗诺夫一句句发自内心的讲话，赢得青年人的一片片掌声，赢得了与会青年代表的强烈共鸣。座谈同时穿插提问互动环节，与会青年代表们踊跃提问，帖柳汗诺夫通过讲述亲身体会，精彩地回答了青年们感兴趣的话题，现场气氛热烈。（编译：林海）