基辛格：普京不是斯大林

哈通社阿斯塔纳11月7日报道，据凤凰网援引美国《赫芬顿邮报》网站11月5日报道称，美国前国务卿亨利•基辛格本周在外交学会纪念柏林墙倒塌25周年的研讨会上说，今天西方与俄罗斯愈演愈烈的冲突与冷战时期的冲突并不相同。在被记者要求对比普京与斯大林时，他坚定地认为，"普京不是斯大林"。

尽管如此，基辛格说："我对局势的发展感到忧虑，它既没有给乌克兰带来和平，也没有给国际秩序带来稳定。"现年91岁的基辛格仍是美国外交政策界的重量级人物。 在被问及他是否认为斯大林与普京有相似之处时，基辛格说："事实上，我并不这样认为......我认为，普京并不相信俄罗斯的政体与西方的政体本质上是水火不容的。他对西方的行为感到愤愤不平。他以彼得大帝能够理解的方式作出回应。他的方式粗暴。但我认为，我们面临的形势与冷战不同。" 在乌克兰冲突问题上，基辛格认为西方应承担部分责任。他说："我认为，西方并非理解过去几个月形势发展的重要意义，也并未利用可以探讨根本问题的有利时机，这个问题就是俄罗斯与西方的长期关系。" 但基辛格也表示，国际社会不能接受"一个国家可以瓜分另一个国家部分领土的观点。我们认为，吞并一个国家的部分领土违背国际秩序。"