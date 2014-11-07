俄议员建议女性接受普京精子受孕以培养新精英

哈通社阿斯塔纳11月7日电，据中国日报网援引英国《每日邮报》报道，一名俄罗斯议员提议将俄罗斯总统弗拉基米尔•普京的精子分发给全体俄罗斯女性，以产生新一代"军事和政治精英"。

俄罗斯议会妇女事务委员会主席叶连娜•米祖琳娜 （Yelena Borisovna Mizoulina）在一次讨论俄罗斯生育问题的圆桌会议上对同事表示，把普京的精子发给准妈妈们会增强俄罗斯的爱国主义精神。

据俄罗斯媒体报道，米祖琳娜对国家杜马建议，普京的血脉应由国家给予"特殊津贴"，以赢取他们对国家的"忠诚"。"我的提议其实很简单。每位俄罗斯公民将会收到总统的遗传物质的邮件，用于受孕并产下孩子。这些母亲将享受国家的特殊津贴。"

米祖琳娜进一步指出，假定普京后代是男性，他们将在类似前苏联时期的一种寄宿学校接受教育，这样这些孩子就将成为"忠于祖国和总统"的人，未来形成新一代俄罗斯军政两界的精英。

不过，有人对媒体Observer表示，上述消息"完全是乌克兰黄色报刊的胡扯"。公开讨论普京的精子很不寻常。克里姆林宫通常不会触及总统的私生活。普京本人也对有关自己家庭的问题很敏感。俄媒一般不会报道普京两个女儿玛丽亚和叶卡捷琳娜的私生活。不过，他与前体操冠军阿林娜•卡巴耶娃的绯闻在坊间流传不断。今年早些时候，普京与55岁的妻子柳德米拉离婚。

米祖琳娜素以奇奇怪怪的立法倡议而出名。近期，她建议所有俄罗斯犹太人考虑离开俄罗斯，称"我们的问题已经够多了"。今年初，她还发起一项法案，禁止尚未生育的年轻女性接受更高水平的教育。她还曾起草过法案"禁止在克里米亚和塞瓦斯托波尔地区的性行为"，不过该法未获采纳。 俄罗斯议员叶连娜·米祖琳娜