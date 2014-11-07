乌克兰：俄军坦克车队越界进入乌东地区

哈通社阿斯塔纳11月7日电，据BBC报道，乌克兰政府表示，包括32辆坦克和30辆卡车的俄军装甲车队越过边界进入乌克兰东部地区。

乌克兰军方发言人表示，俄军卡车运载着士兵和弹药。但是BBC无法证实这一说法。 乌克兰军方表示，周四（11月6日）进入该国东部卢甘斯克地区的俄国装甲车队前往该国城镇红卢奇。 从9月5日起，乌克兰危机各方实行停火，但是自那以来仍有数百人在冲突中丧生。 今年4月份乌克兰亲俄分离武装控制该国东部顿涅茨克和卢甘斯克以来，已经有超过4000人在冲突中丧生。 欧安组织观察团警告，乌克兰东部地区"流血"形势仍在继续，炮击事件非常多。 BBC在基辅的记者斯特恩说，如果俄军越过国界进入乌克兰被证实，将是对脆弱停火的进一步打击。 乌克兰亲俄分离武装上周日（11月2日）无视政府和西方国家的批评，单方面举行选举之后，有人担心局势有可能回复到全面冲突的状态。 38岁的亲俄武装领导人扎哈尔琴科在此次选举中获胜，已宣誓就任"顿涅茨克人民共和国"元首。 50岁的前苏联军官波劳尼斯基宣布就任"卢甘斯克人民共和国"元首。 乌克兰总统波罗申科指责亲俄叛军撕毁和平协议，并表示允许叛军占领地区半自治的权法律会被废止。 波罗申科已经下令向关键性城市派出援兵，以防叛军反扑。 但亲俄叛军周三（11月5日）表示，废除取消自治权才是造成和平协议破裂的原因。 尽管波罗申科坚称，他没有放弃和平协议，但也表示乌克兰必须"击退可能的攻击"，并且不允许"这一癌瘤的扩散"。