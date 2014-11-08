中国驻哈使馆临时代办在《哈萨克斯坦实业报》发表署名文章

哈通社阿斯塔纳11月8日电，据中国驻哈萨克斯坦大使馆网站消息，11月7日，驻哈萨克斯坦使馆临时代办孙炜东就阿富汗问题伊斯坦布尔进程北京会议在《哈萨克斯坦实业报》及其网站发表署名文章，题为《推进和平事业的盛会，巩固传统友谊的访问》，全文如下：

10月31日，由中方承办的阿富汗问题伊斯坦布尔进程第四次外长会在北京举行，这是阿新政府成立以来的首次涉阿问题多边会议。在阿处于政治、安全、经济三重过渡期并即将进入十年转型期的关键节点，会议对推动阿富汗平稳过渡与和平重建事业具有里程碑式意义，对维护整个地区和平稳定也将产生重要而深远的影响。 近年来，阿富汗局势引发国际社会广泛关注。阿富汗问题能否得到妥善解决，特别关系到整个中亚地区国家的稳定、发展与繁荣。在众多涉阿问题国际会议中，伊斯坦布尔进程是唯一由地区主导、地区所有的合作机制。自2011年诞生以来，该进程始终注重政治磋商和信任措施的建立，重点帮助阿进行能力建设和人才培训，业已成为地区国家凝聚共识、推动涉阿合作的重要平台，为促进阿和平重建发挥着不可替代的独特作用。 本次伊斯坦布尔进程外长会盛况空前，包括哈萨克斯坦在内的各成员国、支持方及主席国客人等46位外长或高级代表出席。与会者范围之广、规格之高前所未有。这是中方首次承办伊斯坦布尔进程外长会，会议主题为"深化地区合作：促进阿富汗及地区持久安全与繁荣"。阿富汗要实现真正的和平与稳定，离不开国际社会特别是地区国家的支持与帮助。中方希通过承办此次会议，借助多边平台，发出地区国家坚定支持阿平稳过渡和安全发展的明确信号，重申国际社会对阿和平重建的长期承诺，动员有关各方加强涉阿合作、加大对阿支持，使得各方努力相互补充、相互促进、形成合力。中国国务院总理李克强在开幕式致辞中就解决阿问题提出了坚持"阿人治阿"、推进政治和解、加快经济重建、探索发展道路和加强外部支持五点主张，得到与会各方的一致认可和积极响应。会议通过了《北京宣言》，体现出国际社会在阿问题上的四大政治共识，即支持阿富汗新政府平稳过渡及和平重建努力，支持阿富汗各政治派别早日实现包容性政治和解，支持地区国家进一步深化涉阿合作，支持伊斯坦布尔进程各领域建立信任措施走深走实。这些共识不仅代表了阿富汗人民的切身利益，更承载着地区国家和国际社会对阿未来的承诺与期待。可以说，此次外长会成功履行了时代赋予的特殊使命，为推动阿和平重建与民族和解注入了新的强劲动力。 会议前夕，阿新任总统加尼首次正式访华。访问期间，加尼与习近平主席、李克强总理和张德江委员长等中国领导人分别举行会谈会见。中方承诺向阿方提供总额20亿元人民币（约3.3亿美元）的无偿援助。双方就埃纳克铜矿、阿姆河盆地油田等一系列大型务实合作项目达成共识，并商定以2015年"中阿友好合作年"为契机举行一系列庆祝和纪念活动。访问进一步加深了双方政治互信与利益融合，将两国战略伙伴关系提升至全新发展阶段。 作为阿富汗的好邻居和好伙伴，长期以来，中国一直以实际行动帮助和支持阿和平、发展事业。从援建喀布尔共和国医院和帕尔旺水利修复工程，到给予大多数阿输华产品零关税待遇；从持续扩大阿赴华留学生名额，到帮助数千名阿方人员进行专业培训，只要是阿富汗人民和阿社会发展迫切需要的，中方总能雪中送炭。与此同时，两国互利合作也快速推进。中国是第一个对阿矿业领域投资、第一个与阿签署石油开发协议的国家，在合作过程中，中方从不附加任何政治条件，也不谋求地缘政治私利。中国有句俗语：邻居好，胜金宝。中方希望阿富汗尽快实现平稳过渡与和平重建，始终认为，一个团结、稳定、发展的阿富汗，不仅符合阿本国人民根本利益，也符合本地区各国人民的共同利益。 与中国一样，哈萨克斯坦作为地区国家的重要代表，也是伊斯坦布尔进程的积极参与方，长期致力于推动国际社会共同解决阿富汗问题。此次伊进程外长会的接力棒便是由哈方传到中方手中。去年4月，伊进程第三次外长会在哈最大城市阿拉木图成功举行，哈方就解决阿问题提出的诸多宝贵建议以及会议期间展现出的高水平组织协调能力均得到国际社会的高度认可，为推进阿民族和解与和平重建做出了重要贡献。 中国奉行"亲、诚、惠、容"的周边外交理念，愿与所有近邻平等、友好交往，积极开展互利合作，愿与哈萨克斯坦等地区国家和国际社会一道，切实落实伊斯坦布尔进程重要共识，为促进阿富汗及本地区的共同发展和共同繁荣做出不懈努力。