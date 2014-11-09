土耳其总统访问土库曼斯坦讨论两国经济能源合作问题

哈通社阿斯塔纳11月9日电，据外媒报道，土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安6-7日对土库曼斯坦进行了为期两天的国事访问。

在与土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫会谈时，埃尔多安表示，土库曼斯坦天然气输送到欧洲市场，将保障欧洲能源安全。他强调，为将土库曼天然气输往欧洲，土耳其方面将尽快启动并加快推动跨安纳托利亚天然气管道（塔纳普）项目，他认为，在协调阿塞拜疆将土天然气输往西方的事务当中，土耳其起着非常重要的作用。 两国高层会晤框架下，土库曼天然气国家康采恩公司和土耳其"Атагаз"公司签署了天然气供销合作框架协议。此外，双方同意在经贸、教育、体育、交通等领域进行合作，两国外交部门签署了2015-2016年间合作纲要。

塔纳普项目计划2019前建设，该天然气管道从阿塞拜疆的沙赫－捷尼兹经格鲁吉亚、土耳其、希腊、阿尔巴尼亚到意大利的南部。计划每年向土耳其供气60亿立方米、向欧洲供气100亿立方米，最终扩大到310亿立方米。

埃尔多安是从里海地区经土耳其向欧洲输送土库曼天然气的拥护者，当他还任总理的时候就不只一次地表示，土耳其愿意向土库曼斯坦提供帮助，并积极参与实施沿南部能源走廊将土库曼天然气向欧洲运输的项目。如果这个项目能够得以实施，土耳其希望成为调控流向欧洲的天然气流量的主要天然气中转枢纽。

土耳其是土库曼斯坦最主要的贸易和经济合作伙伴之一，在土库曼市场经营的外国公司当中，土耳其公司占绝大多数，别尔德穆哈梅多夫就曾在他的讲话中表示，目前有600多家土耳其公司在土库曼斯坦运营，传统上在建筑和纺织工业占主导地位，近些年也获得了电力和交通领域的重大合同。