习近平会见塔吉克斯坦总统拉赫蒙

哈通社阿斯塔纳11月9日电，据人民网报道，中国国家主席习近平7日在北京人民大会堂会见塔吉克斯坦总统拉赫蒙。

习近平欢迎拉赫蒙总统来华出席加强互联互通伙伴关系对话会。习近平说，中塔是好邻居、好朋友、好兄弟，两国战略伙伴关系有着广泛、坚实的民意基础。今年9月，我对塔吉克斯坦进行国事访问期间，同你达成一系列重要共识，我们商定的一批大型合作项目正在有序推进。我愿意同你继续保持密切接触，为两国合作作出规划并推动落实。下一步，双方要挖掘潜力，以能源、交通、农业等领域为重点，积极探讨新的合作模式，共同开展加工生产，使两国合作向更高水平、更高层次迈进。中方支持塔方希望成为中国同中亚及海湾国家经贸往来过境运输通道的愿望，将同塔方加快推进互联互通合作，共同推进丝绸之路经济带建设。两国执法安全部门要密切配合，加强网络反恐和禁毒合作，并同阿富汗等有关各方一道，携手打击"三股势力"。 拉赫蒙表示，习近平主席对塔吉克斯坦的国事访问取得极大成功，具有重要里程碑意义，塔吉克斯坦人民至今记忆犹新。今天再次见到老朋友，我感到格外高兴。在当前复杂多变的国际地区形势下，同伟大邻邦中国发展战略伙伴关系是塔方外交的优先方向。在习近平主席亲自关心和推动下，两国合作共识和项目取得突破性进展，塔方对此表示衷心感谢。我也一定会继续关注我们商定的重大项目，特别是推动中亚-中国天然气管道D线如期建成。塔方将同中方加强配合，打击"东突"等恐怖势力。交通运输是制约塔方经济发展的主要瓶颈，习近平主席倡议召开加强互联互通伙伴关系对话会对塔方来说恰逢其时，塔方积极支持和参与共建丝绸之路经济带，加快推动跨境铁路等基础设施建设。 会见后，两国元首共同出席双边合作文件签字仪式。