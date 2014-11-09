戈尔巴乔夫：世界处于新冷战边缘

哈通社阿斯塔纳11月9日电,据BBC报道,前苏联领导人戈尔巴乔夫表示，世界正处于新的冷战边缘，西方应该通过与俄罗斯对话重建互信。

在周日（11月9日）的柏林围墙倒塌25周年纪念之前，戈尔巴乔夫说，西方世界已经"被必胜心态冲昏了头"。 他对最近在中东地区以及欧洲发生的战乱冲突表示担心。 西方国家和俄罗斯因为乌克兰而呈现紧张，而乌克兰曾经是前苏联的一部分。 双方在9月达成停火协议，但停火非常脆弱，上周在叛军占领区举行的选举引发人们担忧会再次发生全面冲突。 25周年纪念 现年83岁的戈尔巴乔夫 在柏林布兰登堡大门参加一场纪念柏林围墙倒塌25周年的活动。 布兰登堡大门在德国分裂期间被与外界隔绝，并被视为是东西德统一的象征。 他说，"欧洲和中东地区的流血冲突，世界强权之间对话崩溃，这是令人担忧的严重问题。" "世界正处于新的冷战边缘，有些人甚至说新的冷战已经开始。" 他说，在1991年苏联瓦解之后，西方国家，尤其是美国，已经被必胜心态冲昏了头。 他还说，因为这样，世界强权无法克服南斯拉夫、中东和乌克兰的冲突。 戈尔巴乔夫呼吁西方解除对俄罗斯的制裁，并通过与俄罗斯对话来重建互信。