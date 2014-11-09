习近平出席亚太经合组织工商领导人峰会开幕式并发表主旨演讲

哈通社阿斯塔纳11月9日电，据新华网消息，2014年亚太经合组织工商领导人峰会9日在北京举行，中国国家主席习近平出席开幕式并发表题为《谋求持久发展共筑亚太梦想》的主旨演讲。

习近平发表主旨演讲中指出，亚太地区汇集了古老文明和新兴力量，这里的发展动力强劲，这里的未来前景光明。亚太在世界格局中的地位不断上升。亚太发展前景取决于今天的决断和行动。我们有责任为本地区人民创造和实现亚太梦想。这个梦想，就是坚持亚太大家庭精神和命运共同体意识，共同致力于亚太繁荣进步；就是继续引领世界发展大势，为人类福祉作出更大贡献；就是让经济更有活力，贸易更加自由，投资更加便利，道路更加通畅，人与人交往更加密切；就是让人民过上更加安宁富足的生活。我们要为实现这一目标作出更大努力。我们要共同建设互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，携手打造开放型亚太经济格局，不断发掘经济增长新动力，精心勾画全方位互联互通蓝图。

习近平强调，当前，中国经济保持稳定发展态势，呈现出新常态。新常态下，中国经济增长更趋平稳，增长动力更为多元。中国经济结构优化升级，发展前景更加稳定。新常态将给中国带来新的发展机遇。能不能适应新常态，关键在于全面深化改革的力度。我们全面深化改革，就要激发市场蕴藏的活力，就要为创新拓宽道路，就要推进高水平对外开放，就要增进人民福祉、促进社会公平正义。我们正在推行的全面深化改革，既是对社会生产力的解放，也是对社会活力的解放，必将成为推动中国经济社会发展的强大动力。

习近平指出，中国经济同亚太和世界经济的相互联系、相互依存不断加深。中国将集中精力做好自己的事情，也要努力使自身发展更好惠及亚太和世界。中国发展给亚太和世界带来的机会和利益是巨大的，带来的商机是持久和无限的。随着综合国力上升，中国有能力、有意愿向亚太和全球提供更多公共产品。中国愿意同各国一道推进"一带一路"建设，推动亚洲基础设施投资银行及早投入运作，更加深入参与区域合作进程，为亚太互联互通、发展繁荣作出新贡献。中国欢迎亚太工商界人士积极参与中国改革开放和现代化进程，共享中国改革发展带来的成果。

习近平最后指出，展望未来，世界和亚太的发展繁荣面临前所未有的历史机遇，也面临更为复杂的风险挑战。亚太各方应该顺应时代大潮，携手共建面向未来的亚太伙伴关系，共襄区域合作盛举，共创亚太美好未来。