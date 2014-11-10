总统府、首相府与老鼠的那些事

"总统府"或"首相府"通常被视为一个国家的政治权力象征，但是它们却纷纷与老鼠结下了不解之缘。韩国总统府青瓦台老鼠横行，青瓦台办公室的各个角落里放着捕鼠粘板。其实，闹老鼠的不只是青瓦台，还有白宫、唐宁街10号、爱丽舍宫......

韩国：青瓦台楼房老化闹鼠患

8月，韩国总统府青瓦台秘书室的一名女员工发现一只老鼠正在啃食她桌上的零食，尖叫起来。听到女员工尖叫声后跑来的男行政官员封住零食袋口，活捉了老鼠。他把捕获的老鼠让办公室职员看了一圈后才扔掉。于是，青瓦台开始展开"与老鼠的战争"。

如今，因老鼠横行，青瓦台秘书室的各个角落里放着捕鼠粘板。粘板上放着巧克力派、鳀鱼等各种抓老鼠的诱饵。整个青瓦台为老鼠而扰，甚至有员工担心会染上老鼠带有的传染病。

据悉，青瓦台有老鼠出没是由于楼房严重老化所致。

在青瓦台中，现在总统生活、办公用的主馆是于1991年新建的，但秘书办公室一个修建于1969年，至今已有45年，另一个修建于1972年，至今已有42年。两栋建筑十分陈旧，甚至天花板壁纸有些已经掉落，因此里面的老鼠也常常到总统生活办公的地方去"串门"。

对此，韩国政府表示因财政困难根本没有翻新建筑的计划和预算，若翻新可能会招致舆论的责难。 其实，上世纪七十年代，总统府邸内就经常有老鼠出没，甚至有公务员因"擅长捕鼠"被评为有功人士的传闻。当时若有老鼠出现，警备室职员会拿着气枪忙乱追奔。当时在农林部以捕鼠出名的公务员因在青瓦台内擅长捕鼠而被评有功，成为一段轶事。不知是否出于这一原因，该公务员退休后开办了防治老鼠的公司，后来发展成屈指可数的著名公司。

英国：首相吃饭时用餐具砸跑过的老鼠

英国首相府"唐宁街10号"闹老鼠是出了名的，因此专门有捕鼠的"公务猫"。据悉，受到首相宠爱、在首相府任"捕鼠官"、吃皇粮的猫被英国人称为"公务猫"。现任首相卡梅伦上任后，因建筑年久失修让老鼠更加猖狂，卡梅伦吃饭时有时用餐具砸向跑过的老鼠。

2011年1月，在电视直播过程中，一只硕大的老鼠在唐宁街10号首相府门前欢乐地跑来跑去，毫不怯场，跑累了它还动也不动地坐在首相府的台阶上，一双乌溜溜的眼睛紧紧盯着直播的摄像机，令全英国的民众颇感震惊。还有一次，一只壮硕的老鼠居然大摇大摆地从外国首脑面前走过、接受检阅，这让首相府很没面子。民众强烈要求首相府养一只公务猫，以免老鼠出镜"有损国体"！因此，卡梅伦首相"招聘"了一只"公务猫"专司捕鼠之职。但这只叫"拉里"的猫养尊处优，喜欢睡懒觉，晒太阳，根本没有尽到职责，老鼠仍到处乱窜。当老鼠跑过，卡梅伦叫它去捕捉，但它只是懒洋洋地睁开一只眼睛看了看就接着睡。几个月后，这只不抓老鼠的"公务猫"被解雇了，它的职位被英国财政大臣乔治•奥斯本家的宠物猫"弗雷亚"接替。

其实，早在撒切尔夫人执政时期，唐宁街10号里的老鼠就曾咬坏撒切尔夫人放在衣柜里的毛衣。于是，撒切尔夫人收养了一只黑白相间的流浪猫，取名汉佛莱以解决首相府的鼠患，它就是英国的第一任"公务猫"。但布莱尔上任后，将汉佛莱赶出了首相府，妻子切丽开始了与老鼠同眠的噩梦。2010年5月，现任首相卡梅伦入住首相府的第一晚简直惊呆了，他实在没想到首相府老鼠比人还多，就算亮着灯也敢四处"散步"。

美国：奥巴马白宫说得起劲 演讲台下老鼠探头探脑

2010年5月，美国总统奥巴马正在白宫发表演讲，一只老鼠竟然从他眼前跑过。当时奥巴马正充满自信地在白宫玫瑰园大谈金融改革。突然，一只老鼠从总统演讲台右边探头探脑地出来了，跑了一少半路，还没到镶有总统徽章的灰色演讲台，就又按原路折返，最后溜到左边灌木丛。白宫里闹老鼠，尴尬的奥巴马赶快演讲完，没有回答记者相关问题就转身走进办公室，现场的记者纷纷开始讨论它到底是老鼠、鼹鼠还是其他鼠......据悉，这不是白宫玫瑰园首次有老鼠出现。曾有记者架设好摄影机准备拍摄奥巴马发表墨西哥湾漏油的声明，一只老鼠冲过花园。

白宫的老鼠也存在了很多年。美国前"第一夫人"芭芭拉曾在游泳时发现一只老鼠突然跳到了游泳池中，吓得立即跳出了游泳池，尖叫着冲入白宫中寻找救兵。最后，还是老布什赶了过来，亲手处理掉了白宫游泳池中这只老鼠。

据了解，被老鼠困扰的不只是白宫，从今年7月开始，美国纽约老鼠"宣战"，纽约市政府为此设立61.1万美元预算来消灭老鼠。纽约人口有840万，而"鼠口"是人口的两倍。

文章来源： 欧洲时报网