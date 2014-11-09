土耳其总统埃尔多安对以色列袭击阿克萨清真寺做出强硬回应

哈通社阿斯塔纳电，据土耳其之声消息，埃尔多安昨日在土库曼斯坦发表声明说道："阿克萨清真寺被烧毁，古兰经遭践踏，讲台被毁。阿克萨清真寺不仅是巴勒斯坦人的清真寺，它也是全球穆斯林朝拜的圣地，这是不正确的行为。如果对犹太教堂实施这一野蛮卑鄙的行为，结局又会是什么样呢？"。

土耳其总统表示，土耳其的这一强硬态度不是针对以色列人民而是针对以色列政权而做出。他又说道，"以色列政府必要立刻停止这一野蛮的行为，对阿克萨清真寺实施的这一卑鄙行为，我们是绝不会原谅的。"

埃尔多安还表示，阿萨德在叙利亚用化学，常规武器，桶式炸弹对民众发动袭击，每日都有许多儿童惨死在其手中。以色列也采取了同样的手段，因为他们的这一做法没有受到制裁，导致他们的暴行更加恶劣，强行闯入穆斯林，甚至是基督教徒和犹太教徒神圣的殿堂进行破坏活动。

他最后讲道，"强行闯入阿克萨清真寺就是对穆斯林神圣信仰的践踏和亵渎。穿军靴踏入阿克萨清真寺是所有穆斯林的耻辱。破坏阿克萨清真寺就是对天房是一种犯罪，卑鄙及构成危险的行为。如果这个世界和联合国都对袭击儿童和宗教场所的犯罪行为不加以阻止的话，那为何存在呢？"。