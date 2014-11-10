两次原苏联人民英雄勋章获者塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫逝世

哈通社阿斯塔纳11月10日电，据阿拉木图市内务总局新闻办消息，两次获得原苏联人民英雄勋章的哈萨克斯坦卫国战争英雄塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫于10日凌晨在阿拉木图市逝世，享年93岁。

塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫1922年8月5日出生于阿克莫拉州玛伊巴勒克村。1940年在萨拉托夫军事航空学校深造，2年后荣获中士军衔，随后就读于契卡洛夫轰炸机航空学校。 上战场之前，塔勒哈特在伊热夫斯克市学习驾驶被称为坦克杀手的《伊尔-2》攻击机。1943年一月奔赴前线。在卫国战争期间年轻的哈萨克战士累计飞行500多小时，参加大小战役305次。让敌军闻风丧胆的塔勒哈特驾驶的战机被成为"黑色死神"。 塔勒哈特23岁时就2次荣获苏联英雄勋章。战后塔勒哈特就读于航空军事学院，毕业后在哈萨克斯坦空军各重要部门任职。1956年退休。曾担任三届苏联最高苏维埃人民代表。1957-1970年间从事于民航管理工作，为设计建设阿拉木图、阿克莫拉、阿热卡勒克、克孜勒奥尔达、卡拉干达以及塔拉兹等城市飞机场做出了卓越贡献。拥有奋发学习精神的塔勒哈特1968年在莫斯科工程建筑学院毕业后，回国从事城市建设工作。（编译：阜博）