哈意商业论坛今日在阿斯塔纳开幕

哈通社阿斯塔纳11月10日电，哈萨克斯坦-意大利商业论坛今日在阿斯塔纳拉开帷幕。

卡里姆•马西莫夫总理出席开幕仪式并致辞。

马西莫夫表示，哈意两国经贸合作潜力巨大，双方商界应共同携手开拓新商机。"哈萨克斯坦政府正在实施工业化国家规划，积极引进创新技术。我们高度评价意大利在众多领域取得的成果和积累的经验。其中包括农业、轻工业、建材以及能源等领域。我们希望在双方合作项目中应用意大利最新工业创新技术，"他说。

马西莫夫指出，哈萨克斯坦拥有充足的资源和光明的发展前景。"哈萨克斯坦是即将于2015年启动的欧亚经济联盟中的一员。欧亚经济联盟将是拥有1.7亿人口的新市场，这将释放哈萨克斯坦的发展潜力，为投资者提供更多新机遇，"他说，总统已签署改善投资环境的新法案，并且为10个国家提供了免签证待遇。

据悉，意大利经济发展部副部长卡罗•卡兰达率领由80多家企业代表组成的代表团参加本次论坛。哈萨克斯坦政府官员、国有企业负责人、商业组织代表出席论坛。

卡兰达在论坛上表示，近70%-80%的在哈意大利企业位于阿拉木图市，意大利企业在哈的商业活动大部分也在阿拉木图市进行。但意方愿意在哈萨克斯坦所有地区开展商业活动。 意大利对外贸易委员会负责人里卡尔多•蒙蒂称，该委员会今年计划在哈举行30项活动，推动意大利企业在哈萨克斯坦发展。"我们愿同哈方在发展前景广阔的领域加强合作。首先，我们计划同哈方企业在食品加工领域开展合作，意方在这领域拥有先进的技术和成熟的经验，"他说。

蒙蒂说："哈萨克斯坦食品加工制造业拥有巨大的发展潜力。我们计划本月在阿拉木图市举行国际食品展览。届时，意方将展出最新的食品加工机械。意大利食品享誉全球，因为我们拥有最先进的设备。"

据了解，2013年，哈萨克斯坦与意大利的双边贸易额为162亿美元。而在今年前7个月内哈意双边贸易额达到117亿美元，同比增长46亿美元。目前共有178家意大利企业在哈萨克斯坦开展业务。（编译：吴然）