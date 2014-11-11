日本动画大师宫崎骏捧奥斯卡终身成就奖

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网报道，奥斯卡荣誉奖（又称终身成就奖）颁奖典礼于洛杉矶时间8日晚举行，日本著名动画大师宫崎骏被授予该项荣誉，这是继已故导演黑泽明于1990年获得该奖以来，第二位获此殊荣的日本导演。

当晚颁奖礼现场群星闪耀，杰克•吉伦哈尔、本尼迪克特•康伯巴奇、凯拉•奈特莉、詹妮弗•安妮斯顿等大腕均现身捧场。2001年，宫崎骏曾凭借《千与千寻》获得了第75届奥斯卡最佳动画长片奖和柏林国际电影节金熊奖等，《哈尔的移动城堡》和《起风了》也曾获得奥斯卡提名。美国电影艺术与科学学院介绍称，宫崎骏的《风之谷》《天空之城》等作品上世纪80年代就在日本及亚洲地区广受热捧，90年代末更凭借《幽灵公主》闻名世界，宫崎骏在动画领域有着不可替代的功勋伟绩。

宫崎骏曾宣布退休，《起风了》将成其最后一部长篇动画。但在接受美联社采访时，他表示将继续创作短篇动画。宫崎骏透露将在东京三鹰之森吉卜力美术馆上映的短篇动画制作计划，他表示该作品无需担心票房，进美术馆的参观者就能看。他称长篇动画制作在体力上有难度，愿托付给下一代。

据悉，获颁本次奥斯卡终身成就奖的还包括法国导演让•克劳德•卡瑞尔和爱尔兰演员玛琳•奥哈拉。