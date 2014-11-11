外媒：分裂致朝韩语言鸿沟加剧 或成统一障碍

哈通社阿斯塔纳11月11日电，据参考消息网报道，德媒称，上周，一组参与字典编写的韩国语言学家和词典编纂者启程前往朝鲜，参加五年来首次在朝鲜举行的会议。但一本酝酿了25年的统一韩语字典，如今进入编纂的后期阶段，双方必须尽可能弥合朝韩用语中的差异。

据德国之声电台网站报道， 统一韩语字典的韩方总编辑韩英恩（音）认为，朝韩用语的差异不断加大，可能成为朝韩最终统一的一大障碍。他在启程前往平壤前接受法新社采访时表示，朝韩语言的差异最常发生在专业人士如医生和律师的用语中。"双边的语言差异之大，朝韩的建筑师甚至难以合作盖间房子。"

朝韩在经过60多年的分裂后，双边的语言差异不断加剧。一些共同用语出现大相径庭的词义，例如"agassi"在韩国指的是"年轻姑娘"，在朝鲜则是"封建社会的奴隶"。

真正的问题在于，朝韩字典中分别收录了不同词汇，难以相互理解对方的用字。韩英恩估计，首尔和平壤街头的用语中，有三分之一已经出现上述差异，商业和官方用语的差异则高达三分之二。

韩英恩说："目前基本的沟通还不成问题，但是随着语言的渐行渐远，若置之不理，将成为难以跨越的鸿沟。"

编写统一韩语字典的项目，最早是由支持统一的韩国牧师文益焕在1989年所提出。造成韩国和朝鲜用词差异的其中一个原因是朝鲜的"语言净化"政策。朝鲜删除了许多源于汉语的词汇，并且创造"本土"新词取而代之。而在韩国，韩文汉字的比例仍超过总词汇的50%。与此同时，朝鲜还合并俄罗斯外来语。韩国则以英语创造大量新词。