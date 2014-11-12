塔拉兹市举行反恐英雄纪念活动（组图）

哈通社塔拉兹11月12日电，今日在塔拉兹市位于哈兹别克毕大街的人民英雄哈齐孜∙拜塔索夫铜像前举行献花仪式，纪念2011年11月12日在反恐行动中牺牲的警员。江布尔州州长、塔拉兹市市长、内务厅警员、英雄哈齐孜∙拜塔索夫家属、群众以及媒体代表参加了纪念仪式。

江布尔州内务厅厅长别科特∙阿依马哈姆别托夫说："哈齐孜∙拜塔索夫、珀拉特∙阿彦库洛夫、贾克斯别克∙拜赛依托夫的姓名将永载史册，他们永远活在我们心中，我们为为这三位警员树立纪念碑的目的在于教育后代我们是一个英雄辈出的国家。"

江布尔州驻扎部队领导人说："这三位警员为了群众的安危，现出自己宝贵的生命，在恐怖分子向无辜百姓开枪时，拜塔索夫行不犹豫地挺身而出，为人民牺牲了自己。"

纳扎尔巴耶夫亲自签发总统令，授予因公殉职的拜塔索夫警官"人民英雄"称号，将拜塔索夫故乡拜扎克县托伊门肯特村的小学更名为拜塔索夫小学，并在塔拉兹市为英雄树立了铜像。

2011年11月12日，一名"圣战"分子在塔拉兹市发动恐怖袭击，导致7人死亡3人受伤，5名死者、3名伤者全部为警员。（编译：阜博）