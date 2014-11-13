美国一名女子提取已故男友精子生宝宝

哈通社阿斯塔纳11月13日电，据参考消息网13日报道 台媒称，美国亚利桑那州一名女子在未婚夫车祸去世后，决定从未婚夫的遗体内提取精子，希望能以人工受精的方式，为两人留下最后的"结晶"。

据台湾东森新闻网11月13日报道，22岁的史蒂芬妮她的未婚夫卡麦伦在一场摩托车事故中被宣判脑死，在得知未婚夫将永远无法醒来后，史蒂芬妮虽然一度陷入崩溃，但她在整理未婚夫遗物时，发现了一件给位来小孩的婴儿服，这让她想起了未婚夫有多喜爱小孩，也决定开始"遗体取精"。

其实"死后取精"在1980年代已获得成功，只是价格十分昂贵，光是手术费就要价5600美元。史蒂芬妮将她与未婚夫的故事放到募款网站上后，短短1天就募到了1万1000美元，还有几位不具名的捐赠者一次就捐了1000至2000美元。

科学上证明，精子在人类死亡后36小时都能存活，负责"取精"的医生表示，卡麦伦的精子会被冷冻其来，并保留1年之久。史蒂芬妮则对大众的爱心满怀感激，她说自己与男方的家庭都十分盼望这个小孩的诞生，"他（她）将会在一个充满爱的大家庭中成长，我相信卡麦伦也会在天上守护他。"