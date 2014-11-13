会说六种语言的哈萨克女孩法丽达

哈通社阿斯塔纳11月13日电，许多人都觉得学外语很难，但是出生在哈萨克斯坦的法丽达不这么认为，年仅21岁的她已经会说6种语言了。

据天山网报道，法丽达是哈萨克族，身高1.7米，在同龄女孩中比较引人注目。2014年6月份，她从阿拉木图外语职业大学汉语专业毕业后，来到中国伊宁市的一家私企当翻译。 11月11日，法丽达没有选择网购，而是到家附近的精品店闲逛。她说，她从小生活在阿拉木图市，有很多哈萨克族、维吾尔族、俄罗斯族朋友。有了学习语言的良好环境，她从小就会说这3种语言。上学后，对于学校开设的英语课程，她学起来得心应手。高中毕业后，她报考了阿拉木图外语职业大学汉语专业，又选修了土耳其语。因为会说多种语言，学校每次接待外宾时，她都会义务充当翻译，这些经历提升了她的外语水平。上了4年本科，她通过了汉语等级考试五级。如今，法丽达又在学习韩语，她希望能毫无障碍地欣赏原声版韩剧。 除了会说6种语言，法丽达舞蹈也跳得很好。她说，虽然没有接受过专业训练，但是她很有舞蹈天赋，一学就会，尤其擅长跳哈萨克族、维吾尔族、俄罗斯族等民族的舞蹈。因此，在大学期间，她成了学校各类文艺汇演中的"舞蹈明星"。 法丽达如今往返于中国和哈萨克斯坦，翻译中接触最多的是汉语、哈萨克语、维吾尔语及俄罗斯语。在与朋友聊天中，英语和土耳其语则用得较为频繁。虽然有稳定的收入，但是她并不满足于现状，在做翻译工作的同时，她也为考北京大学汉语专业的研究生铆足了劲。