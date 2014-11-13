纳扎尔巴耶夫主持召开总统安全委员会会议 部署卫生防疫工作

哈通社阿斯塔纳11月13日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日主持召开总统安全委员会会议，讨论卫生防疫工作，并就预防埃博拉病毒提出要求。

会议上，国家经济部部长叶尔波拉特•多萨耶夫和农业部长阿斯勒江•马梅特别科夫就我国传染病和兽疫情况做汇报。他们在汇报中说，有关传染病情况稳定，2002-2014年期间，在我国范围内发生的鼠疫、霍乱、炭疽以及克里米亚-刚果出血热等传染病疫情基本已被消除。

纳扎尔巴耶夫在会议讲话中指出，保障国民身体健康是政府主要的工作任务之一。他说，在我国境内发现的传染病包括炭疽、波状热以及一些动物传染病等。与此同时，还有来自外部的传染病威胁，如埃博拉病毒。因此要做好宣传工作，提高群众的防疫意识。政府有关部门也要加强配合，保持沟通和协调。各地防疫部门不应安于现状，积极做好应急准备工作。哈萨克斯坦向世界敞开了大门，正在积极展开与各国的经贸合作，但这也加大了传染病输入的风险。

纳扎尔巴耶夫表示，虽然我国肺结核发病率呈下降趋势，但绝不能疏忽防治工作。因此，有关部门要继续加强对肺结核的筛查治疗工作。有关部门还应同周边国家卫生部门和世界卫生组织加强合作，积极交流沟通。

纳扎尔巴耶夫指出，卫生和社会发展部、农业部、教育和科学部、国家经济部等政府部门应加强在传染病研究和治疗方面的合作，力争生产制造我国科研人员自主研发的药品和医疗设备。

纳扎尔巴耶夫强调，有关部门应加强对出国人员，尤其是对前往疫情流行国家人员的防疫知识宣传。

纳扎尔巴耶夫总统还就上述议题向与会各级政府部门下达一系列具体工作任务。（编译：吴然）