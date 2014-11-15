坚戈汇率还将会有大的波动吗？

哈通社阿斯塔纳11月14日电，据《阿拉什之境》刊文，央行行长克里姆别托夫多次在新闻发布会上强调"坚戈没有任何理由贬值，一年内不会出现第二次贬值"。尽管如此，坊间流传坚戈会再次贬值，据国内一些经济学家的预测，新一轮货币贬值已悄然而至，瞬息万变的国际局势就是这一观点的最有力证明。

首先，国际原油价格下降

《阿拉什之镜》曾报道称，国际原油价格变动必然会影响国家财政收入和货币汇率。经济学家表示，国际原油价格下跌必然会给石油出口国带来"致命性打击"。1989年美国为了瓦解前苏联经济，有计划的将国际原油交易价格下调至令人难以置信的9美元/桶，继而苏联解体了。目前美国为了打击俄罗斯经济，故技重施，向沙特、伊拉克、利比亚等石油出口国提出了下调原油价格的建议。 OPEC主席巴德里昨天则公开表示，2015年原油出口国将面临严峻考验，原油价格仍将出现变动。巴德里说，目前全球石油开采量得不到控制，原油出口国超额开采石油，国际市场供大于求，导致原油价格出现下跌。 据国际能源署此前发布的数据显示，现全球日均消费9240万桶原油，之后对此数据又进行了两次修改。 OPEC主席巴德里说，目前OPEC成员国中仅有利比亚和委内瑞拉支持OPEC减少原油开采建议，而美国、沙特、科威特、伊朗等国家对此坚决反对，由此可知，若明年世界3大原油开采国不减少开采量，因供过于求原油价格将进一步下降，届时，OPEC成员国财政收入将出现大幅度缩水。经济学家说："不仅是哈萨克斯坦，财政收入依赖原油出口的所有国家不得不面对货币贬值，因此，货币贬值最早将在2015年年初出现。"

其次，欧盟与俄罗斯相互制裁 欧盟与俄罗斯相互制裁是出现货币贬值的另一因素。此前部分经济学家提出"若欧盟解除对俄罗斯的制裁，哈萨克斯坦经济发展将会相对轻松一些"的观点，但实际情况恰恰相反，德国总理默克尔前不久表示，欧盟不会解除对俄罗斯制裁，相反会加重。 实际上，欧盟对俄罗斯实施制裁措施后，自身也受到了不少损失。芬兰总理亚历山大∙斯图布在欧盟会议上表示，由于制裁措施，芬兰经济已接近崩溃的边缘，斯图布说："芬兰经济2015年将面临崩溃，为回到2008年全球金融危机前的水平，至少还需要10年，芬兰面临着巨大考验。"经济比哈萨克斯坦发达很多的欧洲国家都已至此，更何况哈萨克斯坦。

再次，从国家基金拨款 经济学家朱马蒂力达∙拜阿赫梅托夫认为，受到全球金融危机影响的一些国家都已开始寻找新的出路。哈萨克斯坦明年将从国家基金拨款30亿美元发展本国经济，在2007年至2009年的全球金融危机期间，国家曾为提升经济发展速度拨款100亿美元，当时也出现了货币贬值和通货膨胀，局势曾一度严峻。 今年2月坚戈贬值以后，国家基金拨款1万亿坚戈用于2014年至2015年经济发展和保障国民就业。政府计划2015年拨款2500亿坚戈用于解决不良贷款问题。如经济学家所述，国家基金明年还将拨付巨额资金刺激经济。目前我国的国家基金储备768亿美元，如果未来原油价格下跌，储备将会出现下降。 我们认识到，国家基金是促进经济持续发展的有利保障，未来国家经济发展将会更加艰难。不仅是明年，未来3年内，国家还将完成发展工业、解决国民就业、农业发展等一系列工作。政府为保障经济持续发展，必须应有附加资金的投入。（编译：阜博 校对：流沙）