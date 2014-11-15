土耳其总统建超豪华宫殿开支猛涨

哈通社阿斯塔纳11月15日电,据英国广播公司BBC报道,备受争议的为土耳其总统埃尔多安修建的超豪华官邸的开支超过了原计划的3.85亿英镑（约6.15亿美元）。

土耳其官员们说，这个有一千个房间的宫殿因为要在里面为埃尔多安建一个有250间房的新私人住所和进口数千棵意大利树木而增添了额外造价。 估计造价比原计划要增加几百万英镑。 这个名为阿克萨拉伊（白宫）的建筑造在可以鸟瞰首都安卡拉的附近山顶上。 埃尔多安在当选土耳其总统后，今年8月30日为这个建筑面积共15万平方米的宫殿落成剪彩。 超豪华 它比美国白宫和俄国克里姆林宫都要大，已经超出了土耳其财政部计划开支的两倍。 安卡拉建筑商会对BBC表示，从意大利进口的数千颗树木将种植在总统府周边，这笔钱没有算在原来的开支里，而每棵树的价格约在2400英镑（3750美元）和6400英镑（1万美元）之间。 BBC驻土耳其的记者罗恩说，埃尔多安领导的土耳其工人党已经执政超过10年。新的宫殿展示了埃尔多安奢侈和随心所欲的风格。 土耳其的政治反对派一直批评总统的宫殿项目说，土耳其纳税人今后要为这个宫殿缴纳的电费每个月就高达20万英镑（31.3万美元）。