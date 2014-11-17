二十国集团领导人发表布里斯班峰会公报

哈通社阿斯塔纳11月17日电，据中新社报道，二十国集团16日结束第九次领导人峰会并发表公报。公报指出，促进全球经济增长、改善民生和就业仍然是当前的首要任务。

公报说，虽然一些主要经济体增长强劲，但世界经济复苏还相当缓慢，各地区经济增长仍不平衡，难以满足就业需求，金融市场和地缘政治紧张等风险仍然存在。 二十国集团领导人承诺，将加强合作推动经济增长，增强经济韧性，加大努力以实现经济强劲、可持续、平衡增长。今年二十国集团制定了在未来五年内将整体国内生产总值(GDP)额外增长2%以上的计划。如果政策承诺全部落实，到2018年二十国集团GDP将额外增长2.1%，这将为全球经济创造超过2万亿美元财富，并增加数百万就业岗位。 在峰会上，二十国集团领导人赞成"全球基础设施倡议"，以促进公共和私人部门对基础设施的高质量投资。继续同多边开发银行合作，并鼓励各国开发银行，通过优化资产负债表的方式提供额外贷款，并确保二十国集团在基础设施领域的工作惠及低收入国家。为确保倡议的实施，同意成立全球基础设施中心，为政府、私人部门、开发银行和其他国际组织提供分享知识的平台和网络。

公报指出，二十国集团领导人重申赞同通过降低成本、简化海关程序、减少监管负担来促进贸易，并通过改革、鼓励竞争创新和反对保护主义来提升贸易。要采取更多措施解决就业问题，并就到2025年将男女就业参与率的差额在目前基础上减少25%达成共识。 增强全球经济韧性、维护金融体系稳定对可持续增长和发展至关重要。二十国集团领导人同意采取措施减少银行和非银行之间的风险传导渠道，同时承认增强金融系统风险抵御能力仍有重要工作要做。正在采取措施确保国际税收体系的公平性，加强税收监管，打击跨境逃税行为。同时欢迎新兴市场国家增加在金融稳定理事会的代表性，并表示将努力保证双边、区域和诸边贸易协定互为补充、透明。 公报还提出加强能源领域协作是当前优先任务，认为提高能效是应对增长和发展带来的需求增加的一个成本节约型的途径，也有助于提高能源可及性和能源安全。 此外，二十国集团领导人还批准了一项反腐败行动计划。该公报并涵盖了气候变化和埃博拉疫情等议题。