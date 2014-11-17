美媒:郑和比哥伦布早发现美洲大陆

哈通社阿斯塔纳11月17日电，据人民网报道，15日，土耳其总统埃尔多安在伊斯坦布尔发表演说，称最先发现美洲大陆的不是意大利航海家哥伦布，而是穆斯林。英国《每日电讯报》15日报道称，埃尔多安的言论将引发世界对"谁先发现美洲"的新一轮争论。

据法新社16日报道，在伊斯坦布尔召开的拉丁美洲穆斯林领导人峰会上，埃尔多安表示，拉丁美洲与伊斯兰世界的联系可以追溯到12世纪。1178年，穆斯林就发现了美洲大陆，比哥伦布早300多年。哥伦布曾提到，当时古巴海岸的山上修有清真寺。埃尔多安在会上向古巴伸出"橄榄枝"，表示愿意在哥伦布发现的清真寺原址修建一座清真寺。他在演说中告诉古巴"兄弟们"，清真寺将与那座山达到完美、和谐的统一。

《每日电讯报》15日报道称，埃尔多安提到的清真寺出自一篇1996年历史学家莫拉赫所写的文章。莫拉赫在文中提到哥伦布的一则日记条目，记载了位于古巴的清真寺。不过，该内容普遍被认为是在描述那座山像一座清真寺。截至目前，未在美洲发现比哥伦布时代更早的伊斯兰建筑遗址。

对埃尔多安的言论，许多网民表示"证据不足"，发现新大陆肯定"另有其人"。有人表示，10世纪北欧海盗在早期探险中来到北美的说法已被众多学者接受，但来自中国的航海者有可能更早发现美洲大陆。也有人为哥伦布"鸣不平"，称他来到美洲大陆，开启美洲大陆与欧洲的贸易活动，无论是北欧海盗还是穆斯林，都未能对美洲发展起到如此大的作用。

一直以来，各方对发现美洲大陆的"第一人"莫衷一是。不久前有证据显示，马可•波罗早于哥伦布200年就登上美洲大陆。美国《林肯每日星报》14日报道则称，目前有证据表明中国航海家郑和可能最先发现新大陆。而《每日电讯报》近日又表示，据史料显示，发现新大陆"第一人"可能是挪威探险家埃里克森，或者是古代腓尼基人。