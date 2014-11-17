中澳签署声明完成自由贸易协定谈判

哈通社阿斯塔纳11月17日电，据BBC消息，中国国家主席习近平与澳大利亚总理阿博特见证签署结束自贸协定谈判的意向书，预料两国相互开放市场将带来上百亿美元商机。

星期一（11月17日）在堪培拉签署的这份协定结束了两国长达10年的谈判，被认为具有重大历史意义。

在协议之下，澳大利亚的农产品与服务业出口将最为受惠，中国投资澳大利亚矿产资源也将获得松绑。

习近平在签署协定前于澳大利亚联邦议会众议院发表演说时重申，中国要在2020年实现国民人均收入翻番，建设社会主义现代化国家。

习近平说，中国追求和平发展的决心不会动摇，中国一向致力追求和平，不会为求目的而使用武力，并希望透过和平方式解决海洋争端。

BBC驻悉尼记者默瑟报道说，习近平是历来第二位中国领导人在澳大利亚联邦众议院发表演说。

记者还说，一些示威者来到堪培拉国会大楼外聚集，促请习近平放宽对西藏的控制、停止逼害宗教团体。

庞大商机

习近平是在出席二十国集团（G20）布里斯班峰会后继续留澳展开正式访问。中国新华社报道，习近平在堪培拉与阿博特举行正式会谈期间确认实质性结束中澳自由贸易协定谈判。

其后，在习近平与阿博特两人见证下，中国商务部部长高虎城和澳大利亚贸易与投资部长安德鲁•罗布分别代表两国政府签署了相关的意向声明。

习近平形容，中澳自贸协定谈判结束将为两国提供更佳的经济合作平台，两国应促进能源和资源等传统领域的往来，并提升基础建设、农业与畜牧业等方面的合作。

阿博特这说，这是中国首份与主要经济体签订的自由贸易协定，也是历来最全面的协定。

中国目前已经是澳大利亚最大贸易伙伴，2013年双边贸易额达到1500亿澳元（1316亿美元；8062亿元人民币）。

新华社报道，根据谈判结果，双方向对方出口的所有产品关税最终将降为零；服务领域，彼此向对方作出涵盖众多部门、高质量的开放承诺。

在投资领域方面，双方在协定生效日起相互给予最惠国待遇，同时大幅降低企业投资审查门槛，增加企业投资的市场准入机会、可预见性和透明度。

这是中国与亚太地区经济体达成的第二份重要自贸协定。习近平稍早前与韩国总统朴槿惠宣布完成中韩自贸协定谈判，也签署了相关的意向声明。