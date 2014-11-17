哈通社推出《中国陕西——丝路开始的地方》专栏

哈通社阿斯塔纳11月17日，哈通社哈萨克文和俄文网今日推出《中国陕西——丝路开始的地方》专栏，介绍古丝绸之路的起点——中国陕西的历史人文和社会经济情况。

陕西省位于中国内陆腹地，横跨黄河和长江两大流域中部，为连接中国东、中部地区和西北、西南的重要枢纽。陕西是中国文化的重要发祥地之一，先后有西周、秦、西汉、前秦、西魏、北周、隋、唐等十余个政权在陕西建都，时间长达1000余年，是中国历史上建都朝代最多、时间最长的省份，长期成为中国政治、经济、文化中心，留下了极为丰富的历史文化遗产。陕西是中国旅游资源最富集的省份之一，资源品位高、存量大、种类多、文化积淀深厚，地上地下文物遗存极为丰富，被誉为"天然的历史博物馆"。

中国国家主席习近平2013年9月7日在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，提出共建"丝绸之路经济带"的倡议。作为古丝绸之路的起点，陕西顺应局势，积极开展与中亚各国的交流。陕西省政府、企业以及媒体代表先后到访中亚各国，积极探索建设经贸合作、文化交流的平台。哈通社对"丝绸之路经济"也给予了高度关注，并派记者前往西安市进行了专题采访，向全国民众详细介绍了"丝路经济带"构想。本次推出的《中国陕西——丝路开始的地方》专栏将更全面、更充分地向哈萨克斯坦读者介绍陕西文化历史、社会经济发展以及"丝绸之路经济带"的建设情况。（编译：吴然）