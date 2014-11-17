纳扎尔巴耶夫：国家将为"光明大道"新经济计划拨付巨额资金

哈通社阿斯塔纳11月17日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日接见总检察长阿斯哈特∙达吾勒巴耶夫和国家公务员事务和反腐败署署长海拉特∙霍加穆贾热夫。

纳扎尔巴耶夫指出，祖国之光人民民主党政治协商委员会扩大会议通过的2015-2025年反贪污腐败方案非常重要。民众对此热烈拥护，极为关注，切望我们贯彻始终，夺取胜利。 纳扎尔巴耶夫说："2013年我国在反腐领域取得了一定成就，我们修改了相关法规，严厉打击了官商勾结、以公谋私的违法行为。对腐败人员，不管是什么人，不论他的职位高低，都要铁面无私，执法如山，绝不许有丝毫例外，更不允许任何人袒护、说情、包庇。如有违反，无论是谁，一律要追究责任。‘天子犯法与庶民同罪的'法律已生效。相关部门做了大量的工作，社会各界给予了积极的肯定。" 纳扎尔巴耶夫指出，为了使公职人员廉洁自律、爱岗敬业，国家已提高了他们的相关待遇。 纳扎尔巴耶夫说："反腐倡廉事业在当今，尤其是在国家拿出巨额资金开始推行"光明大道"新经济计划之际，显得尤为重要。因此，总检察院、国家公务员事务和反腐败署要同祖国之光党一道，扎扎实实做好当前各项工作，以反腐倡廉建设的实际成效取信于民。（编译：林海）