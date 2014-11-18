中国新建住宅价格继续下跌

哈通社阿斯塔纳11月18日电，据华尔街日报报道，中国10月份70个大中城市新建住宅平均价格连续第六个月下跌，但跌幅有所放缓，因部分购房者在抵押贷款政策放松后回归市场。

但房贷政策调整对于住宅积压问题严重的楼市的提振作用有限，房地产开发商依然在压力之下降价促销。

根据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)计算，中国10月份新建住宅平均价格较上月下跌0.8%，跌幅低于9月份的1.0%。这是中国新建住宅平均价格跌幅连续第二个月放缓。

中国10月份新建住宅平均价格较上年同期下跌2.5%，9月份跌幅为1.1%（为近两年来首次同比下降）。

许多投资者担心，房地产市场的持续滑坡可能会继续拖累中国这个全球第二大经济体的增长速度。分析师估计，包括建筑、水泥、钢铁、化工、家具及其他相关行业在内，房地产占中国国内生产总值(GDP)的比重接近四分之一。

不包括保障房在内，10月份70个城市中商品房价格下跌的城市有67个，9月份为58个城市房价下跌。环比来看，10月份70个城市中有69个房价下跌，与9月份持平。

最近政府推出了一些措施来支撑房地产市场。中国央行及银监会9月底放松了首套房认定标准，使得一部分已经购置房产的买家可以享受首套房利率及贷款优惠。

10月份住房销售同比降幅较前月收窄，这是因为住房抵押贷款限制的放松提振了购房者的人气。但一些分析师警告称，这些措施无法在短期内解决库存过剩、杠杆率上升等中长期问题，并指出一些开发商最好继续降价来减少库存。