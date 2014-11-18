日本“铁汉”影星高仓健病逝东京

哈通社阿斯塔纳11月18日电，据BBC报道，享誉中日两国的日本影星高仓健去世的消息是周二（11月18日）才传出的，距高仓健上周一（11月10日）凌晨3点49分因淋巴癌在东京一家医院去世已过了一周有余，且葬礼已由他的亲属秘密完成，所有日程仍非常吻合高仓健一贯私生活极为低调的作风。

据高仓健所属的事务所周二公布时说，高仓健是在筹备拍摄新片时忽然病重、住院治疗的，事务所形容，高仓健在他的座右铭"精进向前，忍耐至终无悔"下面带安详笑容离世。 从平凡到明星 83岁的高仓健出生在日本福冈县一个矿业董事父亲和教师母亲的富裕家庭，真实姓名是小田刚一。进入电影界前，高仓健的人生路程平凡，他在福冈读完中学，与众多日本各地青年进京上大学的人生路途一样，他也是到东京就读明治大学商学部，才离开了家乡。 1955年，高仓健进入日本最大电影公司东映，1956年他拍摄的第一部电影《空手道电击》，开始了他扮演热血青年角色的阶段。1963年，高仓健主演《人生剧场•飞车角》起，开始树立他后来持续的侠义角色路线，形象逐渐深入日本内外人心，其中《网走番外地》、《日本侠客传》、《昭和残侠传》等片更确立了他在日本影坛的大明星地位，被影迷昵称"健先生"。 一生忠于电影 2005年，高仓健接拍了中国导演张艺谋的电影《千里走单骑》（图为张艺谋与高仓健在2005年东京电影节上）。 BBC中文网记者周二按日语"维基百科"记载的高仓健一生拍摄过的电影，依据年份记录用计算机算出他拍摄了206部电影，其中1970年以前较多产，最多产时一年拍摄13部，70年代以后他显著减产。那个时期起，高仓健严格筛选剧本和角色在电影界相当出名，而他拒演电视剧也在日本电视界众所周知。 1977年是高仓健丰收的一年，他以主演的《八甲山田》和《幸福的黄手帕》分别获得第一届日本金像奖最佳男主角和第20届蓝丝带奖最优秀男主角奖，此后他共获各种国内外电影奖和政府、天皇勋章等23次。 70年代起，高仓健也开始在国际上受瞩目，他接拍美国、中国等国际合作的电影，在中国著名的代表作有《追捕》、《铁道员》、《南极物语》等。1998年他获得日本天皇颁发对文化有贡献的"紫绶褒章"。 二十一世纪后，高仓健因高龄，只拍过3部电影，2005年他接拍中国导演张艺谋的《千里走单骑》是他人生拍摄的倒数第二部最后作品，最后一部是2012年的日本电影《给亲爱的你》，当时大家都对高仓健已年过80觉得惊异。 为人谦逊高尚 记者在中国荧幕上从《追捕》首次认识高仓健，驻日以后才看到高仓健的早期电影，比较起来深感高仓健的形象不但与他年纪增长成正比，且越来越有风格。 高仓健的为人和个性按照一些报道和记录，与他荧幕上的形象一样，非常谦逊、忠厚、诚恳，个性也非常沉默寡言，而私生活更鲜为人知到可谓神秘的程度，直至周二传出他逝世的消息，仍没人知道他何时患病。 有关他的私生活，迄今为止只有的记录是他1959年与共演女影星江利智惠美（译音）结婚，1971年应江利要求离婚，两人没孩子。此后高仓健不仅独身，且从无诽闻。 对电影界后辈，高仓健2002年和2013年先后两次辞退他再获日本金像奖最佳男主角奖，理由是"应该把机会让给年轻一代演员"，也被广泛视为高仓健为人高尚的一面。