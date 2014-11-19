英媒：哈萨克斯坦加速开放经济

哈通社阿斯塔纳11月19日电，英国《金融时报》网站19日刊登一篇题为《哈萨克斯坦加速开发经济》的文章，以下为文章全文：

在前苏联最后的日子里，米哈伊尔•戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)的一位副手曾这样请求他：放弃苏联的计划经济，像中国那样推行市场改革。

现任哈萨克斯坦总统的努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)在最近一次演讲中回忆道："我当时说，‘如果您到最后还拿不出战略的话，就看看中国所做的吧'。"

戈尔巴乔夫拒绝了他的建议。25年后，纳扎尔巴耶夫自己把希望寄托在了一项大规模的私有化和市场改革计划上，以求防范经济危机。

自1991年上台以来，哈萨克斯坦经济昌盛，这巩固了纳扎尔巴耶夫的民望。但受中国经济放缓、乌克兰危机拖累俄罗斯经济以及油价下挫等因素影响，国际货币基金组织(IMF)预测，哈萨克斯坦今年的经济增速将从2013年的6%降至4.6%。

纳扎尔巴耶夫上周向全国发表讲话时表示："作为全球经济的一部分以及一个靠近地缘政治紧张局势中心的国家，哈萨克斯坦正感受到负面影响。"

他还宣布了一项90亿美元的经济刺激计划，以鼓励对哈萨克斯坦基础设施的投资，资金将来自国家基金。

与此同时，该国银行界人士和企业高管表示，经济放缓正对企业信心造成巨大影响。全国最大银行之一的哈萨克商业银行(Kazkommertsbank)董事总经理马格詹•奥耶佐夫(Magzhan Auezov)表示："我们看到贷款需求下滑，人们确实对扩大业务态度谨慎。"

哈萨克斯坦政府正以每桶80美元的油价为基础，下调明年的预算估测。该国政府逾一半的收入依赖石油。

"我们知道油价总有一天会下跌，这就是我们推出改革计划的原因，"负责投资和发展的副部长叶尔兰•萨加季耶夫(Yerlan Sagadiyev)表示，"我们现在必须更快行动。"

但了解哈萨克斯坦政府想法的人士称，该国迫切推行私有化和监管改革计划不仅仅是为了刺激经济。还有一个目的是，在俄罗斯对苏联解体以后的国界几乎没有表现出任何尊重之际，争取西方对哈萨克斯坦未来的投资。

今年8月在俄罗斯召开的一次经过精心设计的公开会议上，有人问了弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin)这样一个问题：拥有大量俄罗斯族裔的哈萨克斯坦是否会面临"乌克兰情景"？普京的回答在阿斯塔纳引起恐慌，他表示，在纳扎尔巴耶夫担任总统以前，哈萨克人从未建立过国家。

阿拉木图智库--风险评估集团(Risk Assessment Group)负责人多瑟姆•萨特帕耶夫(Dosym Satpayev)表示，哈萨克斯坦正处于紧要关头。他表示："它就像是那艘泰坦尼克号(Titanic)。开头非常美好，但现在我们能看到很多冰山。"

针对当前形势，哈萨克斯坦政府以紧锣密鼓的节奏，大力推动改革，以期通过吸引西方投资者，为经济重新注入活力。该国上月与欧盟(EU)签署"伙伴关系与合作协议"，并希望在未来几个月内加入世界贸易组织(WTO)。该国放宽了签证要求，削减了官僚程序，并向外国大型投资者提供补贴。

在这些改革中，规模庞大、代表国家利益的主权财富基金Samruk-Kazyna处于核心地位。该基金拥有多达35万员工，占哈萨克斯坦经济投资总额的四分之一。

Samruk计划在3年内将旗下600家公司出售一半。对哈萨克斯坦经济中存在的官僚主义和腐败持批评态度的人士密切关注着这家基金。

目前该基金已出售了其在前苏联时代就拥有的很多疗养院、幼儿园和度假营地。下个月，该基金计划将国家电力公司Kegoc在哈萨克斯坦股票交易所上市。

同时，该主权基金还将重点放在了与跨国企业的合作上面。"我们认为，私人投资者在我们首都出现至关重要，"该基金首席执行官乌米尔扎克•舒克耶夫(Umirzak Shukeyev)在接受英国《金融时报》采访时表示，"我们正告诉我们的企业，新的项目应引入私营企业作为战略投资者。"

关于哈萨克斯坦政府能否采取大量措施，吸引那些对乌克兰危机影响感到担忧的投资者，一些观察人士持怀疑态度。

不过，欧洲复兴开发银行(European Bank for Reconstruction and Development)在阿拉木图的负责人珍尼特•埃克曼(Janet Heckman)表示，一些之前计划在俄罗斯投资的企业现在将目光转向了哈萨克斯坦。她表示："我们开始看到一些真正的投资者......人们将哈萨克斯坦视为俄罗斯的替代选择。"

哈萨克斯坦央行行长海拉特•克里姆别托夫(Kairat Kelimbetov)表示，油价下跌"对于那些希望发生一些变化的人们来说是个好消息"。