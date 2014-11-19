阿克莫拉州：国家将依法回收非法占用的国有土地

哈通社阔克谢套11月19日电，阿克莫拉州土地管理部门负责人阿勒玛古丽∙卡德热阿丽今日在接受记者采访时说，阿克莫拉州将依法回收被非法占用的国有土地。

卡德热阿丽娜表示，最近10年来随着阿斯塔纳市和周边地区人口的增长，非法占用土地案件呈增长趋势。 卡德热阿丽娜说："2007年至今,切利诺格勒县阔彦德乡共发生167起非法占用土地案件，涉案总面积达23.9公顷，在此情况下，州长多次召集相关会议,责成土地管理部门依法解决被占土地问题。一些人在非法占用土地的同时，还建造了不符合规划、消防、卫生条件的住房。此外，在阿克莫拉州其他地区也出现非法占用土地案件。例如，2010年，名为丹格努尔的男子利用国家‘光明大道'移民政策上的漏洞，伪造假手续，在阿克莫拉州阔克谢套市骗取一套房产案，赛力克∙硕勒盘非法占用萨热阿尔卡有限责任公司所属土地案，达吾太∙加尔肯非法占有努尔林娜私有土地案等等。2008年至2014年，切利诺格勒县法院作出强制拆除阔彦德乡66处非法建筑物的决定。此外，在今年10月中旬开展的土地清查活动中，切利诺格勒县执法人员查获了史内德、阿亚古兹∙阿兹纳巴耶娃及阿勒玛古丽∙逊格拜非法买卖土地案件，并对3人实施逮捕。"（编译：阜博 校对：林海）