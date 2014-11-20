乌克兰危机：俄要北约保证不接纳乌克兰

哈通社阿斯塔纳11月19日电,据BBC报道,俄罗斯总统普京的发言人对BBC表示，俄罗斯要求"100%的保证，任何人不得考虑让乌克兰加入北约的问题"。

佩斯科夫(Dmitry Peskov)说北约逐步逼近俄罗斯边界政策令莫斯科感到不安。 俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫指责北约违背了历史上的承诺，不断向俄罗斯边界逼近。他说西方同乌克兰结盟"试图打破权力均势"。 早些时候普京曾经表示，俄罗斯决不会在乌克兰问题上"屈服"。 早些时候在一次电视转播的讲话中，普京对克里姆林宫的支持者讲话说，美国希望"压服我们，让我们付出代价，解决他们自己的问题"，"在历史上如此对付俄罗斯没有任何人成功过，将来也决不会有。" 就在俄罗斯在乌克兰边界集结军队的传闻引起惊恐的时候，德国外交部长施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）说，欧洲正走向"对抗而非合作"。 在莫斯科俄罗斯外长拉夫罗夫和德国外长联合举行的记者会上，施泰因迈尔说，在乌克兰东部的战斗日趋激烈，他看不到"乐观的迹象"。 德国外长施泰因迈尔敦促俄罗斯遵守在明斯克达成的停火协议。