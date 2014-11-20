英驻哈大使卡罗琳•布朗：哈萨克斯坦将成为保障地区稳定的主导者

哈通社阿斯塔纳11月20日电，近日，哈通社记者就哈萨克斯坦和英国关系、纳扎尔巴耶夫总统发表的国情咨文、以及哈萨克斯坦著名景点等问题专题采访了英国驻哈萨克斯坦大使卡罗琳•布朗博士。

记者：布朗博士，两年前您担任英国驻哈萨克斯坦大使。这两年来您是否对我国文化有了一定的了解？对我国的印象是否有进一步的加深？希望能与我们分享您的感受！

大使：我非常喜欢研究贵国。哈萨克斯坦的国土面积可与整个西欧相媲美，在这个国家里 有很多有趣的地方可以去参观游览。我第一次来哈萨克斯坦是在1989年，当然，从那以来贵国有了很大的变化。

英国驻哈大使馆坐落在阿斯塔纳，在阿拉木图市和阿特劳市设有领事馆，因此我常在阿拉木图、阿特劳、阿斯塔纳之间来回穿梭。

我去过克孜勒奥尔达、拜科努尔、卡拉干达、乌拉尔和阿克塞等市，这些地方都给我留下了深刻的印象。今年九月我在伊犁阿拉套的图尔干区度过的为期四天的野营生活非常愉快。前段时间，还去了廓尔喀拉骏国家森林公园，见识了让人惊叹的Tamgali 岩画，这已列入联合国教科文组织世界遗产名录。

我最近走访了阿拉木图市附近的耶塞克县，并参观当地的博物馆和古墓。我觉得哈萨克斯坦是一个充满神秘感的国家，我觉得现在正在逐渐认识她。

记者：您还喜欢哈萨克斯坦其他哪些地方？

大使：在这方面我有一个大胆的计划。我准备与挪威大使一起去咸海游玩，并在咸海钓鱼。一直以来挪威和苏格兰就鲑鱼出口欧洲市场竞争不断，我们也对苏格兰和挪威的鲑鱼哪个更好争议不休。这次我俩商议决定先搁置争议，共同捕鱼。

如果有时间，我还想去到"阿尔 - Emel"、曼格斯套、杰兹卡兹甘等地。还计划于明年夏天去哈萨克族比较聚集的蒙古国西部地区以及哈萨克传统民族文化比较浓郁的中国新疆维吾尔族自治区。

记者： 现在让我们转向政治和经济问题。您如何评价哈 英关系？

大使：我认为，我们两国之间的关系发展非常迅速，我很高兴这种合作得以继续发展。在过去的一年里，我们开通了阿斯塔纳和伦敦之间的首次直航。我们已经简化了赴英国的哈萨克斯坦公民的签证。

以前当我跟伦敦的朋友交流时，他们问我，"哈萨克斯坦在哪里？" 现在我可以详细给他们介绍哈萨克斯坦，现在他们又喜欢问我哈萨克斯坦正在发生些什么事。我认为，这是由于贵国在2012年伦敦奥运会上取得的优异成绩和出色表现让世人惊叹，从那以后，大家对哈萨克斯坦的兴趣与日俱增。

我认为，2017世博会的举办会进一步提高哈萨克斯坦的知名度。为了使这届世博会高水平举办，现在我和我的同事们正在努力联合英国政府以及工商界人士做一些积极的工作。

记者：布朗博士，您也知道，纳扎尔巴耶夫总统最近发表了"光明大道-通向未来之路"的国情咨文"，您认为报告里的哪个议题能引起您的关注？

大使：今年11月11日 发表的国情咨文非常有趣。我明白为什么哈萨克斯坦在未来三年为提高国民经济而从国家基金中每年拨款30亿美元。我也理解这笔资金为什么要投资于高速公路、铁路以改善货运条件和完善人员流动条件。这一切都将决定未来15-20年哈萨克斯坦经济的发展。在我看来，国家的主要任务就是让哈萨克斯坦成为对投资者最有吸引力的地方。我还注意到，总统在国情咨文里，再次强调了反贪污腐败计划方案。

记者：哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在国情咨文中预测危机对全球经济的变化和经济结构的影响。您如何评价或展望哈萨克斯坦中期的经济？

大使：全球经济正在发生的变化比人类历史上以往任何时候都更快。这是所有国家面临的挑战，这意味着下个世纪将是知识经济的时代。

1993年"博拉沙克" 国家奖学金项目的设立是极富远见的，现在过去了20年，现在，你可以评估它是一个精明的决定。

未来，我希望看到哈萨克斯坦作为世界贸易组织的正式成员，更加融入全球经济结构中，满怀信心地决定自己的未来。我认为哈萨克斯坦在未来15年将成为保障地区稳定的主导者。

我也希望哈萨克斯坦成为吸引伊朗、东南亚、中国等国公民前来留学的中心，这对哈萨克斯坦而言，将是非常大的成绩。

记者：布朗博士，当你被任命为驻哈大使时曾说过："我很荣幸地成为了英国驻哈萨克斯坦大使，我很高兴又回到这个自1989年以来我来过多次的国家。"在您看来，这个国家有怎样的改变?

大使：1989年，当时贵国是哈萨克苏维埃社会主义共和国时期，我在阿拉木图，当时虽觉的阿拉木图是个很特别的城市，但我没觉得有什么未来。2013年1月，我又到了这个国家，看到坐落于欧亚腹地新首都-阿斯塔纳时我惊呆了。后来我因工作赴阿拉木图，看到了那么多明亮新楼房和建筑。我也去了阿特劳，那里正在发生的变化更令人印象深刻。在卡拉干达，看到许多的外国投资者和城市的发展变化。无论我走到哪里，处处感受到哈萨克斯坦人的自豪感。世人皆知，这个国家有超过100多个不同民族的代表。很高兴看到为了美好光明的未来，哈萨克斯坦人正在为共同的目标而努力奋斗。

记者：你祝福哈萨克斯坦人什么？

大使：健康，繁荣和幸福！（编译：流沙）