戈洛夫金计划明年在阿斯塔纳举办职业拳击赛

哈通社阿斯塔纳11月20日电，据阿斯塔纳市政府网站消息，阿斯塔纳市市长阿德勒别克•贾克瑟别科夫今日会见我国著名职业拳击手、WBA/IBO中量级拳王根纳季•戈洛夫金。

贾克瑟别科夫指出，戈洛夫金为我国体育事业作出了卓越贡献，戈洛夫金用自己强劲的实力在职业拳击舞台创造了不败的战绩，提升了阿斯塔纳在国际舞台上的声望，戈洛夫金也成为了年轻一代人的正面榜样。

戈洛夫金表示，他正计划明年在阿斯塔纳举行拳击赛，这将对于常年支持我的首都市民和粉丝们的回报。

贾克瑟别科夫还邀请戈洛夫金观看11月22日在阿斯塔纳竞技场举行的哈萨克斯坦足球联赛决赛，并祝福他身体健康，再创光辉。

根纳季•戈洛夫金，1982年4月8日出生，是哈萨克斯坦著名职业拳击运动员。至今为止，戈洛夫金保持了31场职业拳击比赛全胜的优异成绩，其中28场以KO方式击败对手。众多世界知名体育媒体和机构均表示戈洛夫金是当前最强劲的拳击手之一。与此同时，戈洛夫金还是我国"荣誉（Құрмет）"、"智慧（Парасат）"勋章和"突出贡献（Ерен еңбегі үшін）"奖章获得者。

戈洛夫金的下一次对决将于2015年2月21日在摩洛哥同英国选手马丁•穆雷展开。（编译：吴然）