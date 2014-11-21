中媒：美国中亚反恐战争的功与过

哈通社阿斯塔纳11月21日电，《中国青年报》21日刊登一篇题为《美国中亚反恐战争的功与过》的文章，以下为文章全文：

10月26日，美英正式结束了在阿富汗的作战任务，美国领导的西方联军（"国际安全协助部队"）的作战力量从阿富汗撤退完毕，这也意味着美军经历的最长战争--13年的中亚反恐战争正式落下帷幕。 反恐战争的得与失 《孙子兵法》说，"主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战"。然而，"9•11"事件使美国轻率地在阿富汗和伊拉克连续发动两场战争，持续10多年将庞大的财力、物力、人力投送到远离本土的区域作战。 中亚反恐，确实击毙了基地恐怖组织的主要领导人，弱化了基地发展恐怖组织、实施恐怖活动的能力。但以军事打击完全替代本应实施的综合手段，以莫须有的借口扩大战场（至伊拉克）替代原本可以进行的止戈修养，进一步削弱了美国的道义基础、经济基础，最后在阿富汗内乱不止、恐怖组织蔓延等不宜撤军的情况下匆忙撤军，显露出美国战略收缩的总体态势。"战术上成功、战略上失败"，已是不争事实。 美国反恐，只知"斩草"而不知"除根"。反恐，在更大程度上是人心之争、人力之争。反恐，更需要的是，去其土壤、减少仇恨、提升文明。所以西方媒体甚至决策者将击毙基地领导人当作战争成败的标志，是无法服众的。美国的中亚反恐战争，更像是"宁可误杀、不漏一人"。目标是砍倒大树，但大树未死，又新增埋怨与仇恨，为恐怖主义培育了肥沃的土壤。 同时美国还坚持反恐双重标准，以对自己有无威胁来进行区别化打击，甚至支持一些恐怖组织去损害别国利益。所以，美式反恐从一开始就注定会失败。"越反越恐"，是美国反恐战争的残酷结果。 "心脏地带"的去与留 美国与西方的"去"，是因为中亚反恐已经成为一个"鸡肋"。撤军，并不是因为达成了反恐的主要目标，而是在"9•11"的盛怒平息之后美国发现，中亚反恐并不能为美国和西方带来多少重大现实利益。与基地组织关系密切的塔利班在等待"以时间赢取美国"，现在看来，他们的战略似乎可行。连美国也不得不承认需要将他们纳入和解进程，他们"胜利在望"。 美国与西方的"去"，更与美国的全球战略重心转移密切相关。当反恐战争取得击毙拉登等基地领导人"重大胜利"时，美国便开始"修正"路线，重拾"9•11"之前遏制中国的战略，实施"战略东移"、"转向亚太"、"再平衡"，将主要精力放在"主要竞争对手"身上。为此，美国筹划着增兵亚太、强化同盟、分化东亚、掌控地区。但实际上，在坚持走和平发展道路、拥有战略反制能力的中国周边增加军事存在，一是没有防范必要，二是恐吓不了，三是使用不上，四是兼顾不了其他地区。而美国无论在欧洲、中亚、中东还是北非等问题上，在兵力使用时也体现出与其传统相当不一致的谨慎与迟疑，企图避开其他地区的干扰，聚精会神地推进注定是资源浪费、战略失误的"再平衡"。这些，也是美国撤离中亚的重大背景。 同时，超级大国历来将中亚视为世界"心脏地带"，视为战略要地，视为遏制战略对手的潜在前进基地。美国、北约撤走了作战部队，但是他们一定会显示其重要存在。美国国内有种声音认为，在冷战结束后，美国从阿富汗撤军是一个重大的战略失误，现在美国不会完全撤离阿富汗。美国有一名学者也说，"零存在"将完全排除在美国的选项之外。然而，大国竞争和博弈，本身就是消极的，更没有尊重和兼顾地区国家自身的发展和安全，不利于地区国家自身的独立自主和独立外交，给当地带来了无数的政治动乱、内战，甚至军事入侵。 没有干涉的乱与稳 美国撤军之后，阿富汗是否会陷入内战、中亚是否会混乱动荡再次成为一个热门话题。长达13年的反恐战争之后，塔利班仍然得到相当一部分阿富汗民众的支持，仍然是影响阿富汗未来稳定的重要力量。塔利班有过执政经验，先后跟两个超级大国殊死较量，阿国内已没有真正能制衡塔利班、阻止其重新上台的政治势力及武装力量。塔利班说，美国有大炮，他们有时间，他们也真的熬来了这一天。阿富汗下一步是和解，还是内战？是长期动乱，还是短期阵痛？这已成为该地区国家与人民的重大关切问题。同时中亚地区错综复杂的宗教、种族和资源纷争掺合其间，也增加了动荡的概率。 与此同时，中亚地区恐怖势力抬头的可能性随之剧增。中亚是恐怖主义发源地，当地恐怖组织曾多次提出"伊斯兰建国"，而今这一理念已在伊拉克实现，成为影响中东稳定的重要存在。伊拉克战争和中东、北非的政治动乱，使得恐怖组织可以拥有广泛的"群众基础"和人力资源，更可能从北非到中东、从中东再到中亚连成一片"恐怖地带"。美国在伊拉克打击"伊斯兰国"，但是"伊斯兰国"的战略纵深却愈加扩展，很有可能扩散或转移到中亚地区。为此，美军在中亚的撤退，从长远看来对地区是福；但其撤退的时间节点极其不负责任，短期内对地区又是明显的祸。 同时，我们必须看到，和平与发展必将成为中亚的主流。世界正在走向全球化、扁平化。欧洲比较发达，东亚蓬勃发展，连接欧亚大陆的中亚不可能长期处于低谷，发展是历史的必然。在信息化浪潮下，其发展速度还可能更快，可在短时期内获得重大进步。中亚，不仅是世界的中亚，更是中亚人民的中亚，中亚的稳定必定是内源性的,域外国家至多可以提供所需帮助。 中亚人民的望与路 从历史角度看，和平与稳定，应属于当地、源于当地、为了当地。近些年来，中亚地区追求和平、稳定与发展的意识强烈，各个国家相继推出各种发展战略，部分国家GPD增幅达到10%。地区区域组织在安全、发展方面也发挥着愈加重要的角色。地区政治界、学术界已经拥有基本共识：民族和解、宗教和解、国家和解，是最佳出路。 地区国家应以和平方式解决争端。本地区的和平与发展是一体的，如果在一个领域达不成和解，还可在多个领域追求"整体平衡"的和解方案。无论国际关系还是文明关系中，不仅需要西方的博弈和竞争，还应有我们东方的系统思维与和谐精神，"道"、"术"合一，方能久远。 国际组织和地区组织能够在这个关键时刻发挥更大作用。美国和北约打开了潘多拉盒子，然后走人，理论上、道义上似乎都应当由他们"负责任"。但如果没有巨大利益可图，是谁也拉不回来的，何况他们"帮助"的方式还不一定受当地欢迎。缓解中亚可能面临的危机，应当由联合国来领头担责，比如有必要在阿富汗新开一个联合国维和任务区，以维持稳定、推进发展。同时，地区也应该联合求和平、共同谋发展；地区组织应当发挥更大作用，比如上合组织可以在打击三股势力方面合作更多，在区域经济、文化发展方面合作更多。 在西方媒体鼓噪中国"挺进中亚"的时候，我们需有自己的主张。中国有意愿、有需求、有能力帮助中亚地区。中国也一直都是负责任的国家，但我们的"负责任"与西方动辄高举各种制裁大棒、发动战争、颠覆政权、军事占领是有所区别的。我们追求睦邻友好、和平共处、共同繁荣，我们追求互信、互利、平等、合作，我们将维护联合国宪章作为基本的大国责任。所以，西方成功诱惑中国在中亚搞西方式介入，是"零概率"。中国将积极参与中亚和平构建、发展重建，但一定会通过联合国平台、区域组织、多边合作或者双边合作框架的形式，在平等、尊重的基础上，实现互惠共赢。