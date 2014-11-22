戈洛夫金：我为生活在稳定和谐的哈萨克斯坦而感到自豪（组图）
戈洛夫金说："我们生活在和平稳定的社会中，这一切归功于纳扎尔巴耶夫总统，为此我表示诚挚的感谢，亲爱的同胞们，非常感谢你们的热情参与和支持，你们的支持，是我不竭的动力来源。" 根纳季•戈洛夫金于2006年开始自己的职业拳击生涯（中量级），前8场对决均以OK击倒对手获胜。
2007年9月，戈洛夫金战胜法国籍选手迈赫迪•博阿德拉。
2008年4月，戈洛夫金战胜伊安•加德纳。
2008年11月，戈洛夫金在第二回合KO白俄罗斯选手马利克•迪亚拉。
2009年7月11日，戈洛夫金在与约翰•安德森•卡瓦洛的对决中，第二回合OK对手，获得WBO洲际中量级拳王头衔。在此之后，戈洛夫金KO战胜米哈伊尔•马卡罗夫，打破了马卡罗夫不败记录。
2010年8月，戈洛夫金仅在第1回合KO米尔顿•努涅兹，夺得WBA中量级过渡拳王头衔。之后，在与尼尔森•胡里奥•塔皮亚对决中，戈洛夫金第三回合击倒对手，获得WBA拳王头衔。
2011年，戈洛夫金在与卡西姆•欧马和拉赫安•西蒙对决中，均以KO方式获胜，并在与拉赫安•西蒙对决中顺利夺得IBO中量拳王头衔。
2012年，戈洛夫金在第三回合击倒日本选手渊上诚。
2012年9月1日，戈洛夫金在与波兰选手普罗科萨举行的中量级拳王争霸战中，在第5回合击倒对手，成功卫冕WBA/IBO中量级拳王头衔。
2013年1月19日，戈洛夫金KO美国籍波多黎各裔选手加布里尔•罗萨多。
2013年3月30日，戈洛夫金第三回合击倒日本挑战者石田顺裕，成功卫冕WBA/IBO中量级拳王头衔。
2013年6月29日，戈洛夫金3回合击倒前欧洲中量级拳王马修•麦克林。
2014年2月1日，戈洛夫金7回合KO挑战者阿达玛。
2014年6月，戈洛夫金成为WBA超级拳王。
2014年7月26日，戈洛夫金在与前WBA/IBF中量级拳王丹尼尔•吉勒的对决中，在第3回合击倒对手。
2014年10月19日，戈洛夫金在第2回合KO墨西哥籍WBC过渡拳王安东尼奥•卢比奥。（编译：阜博）