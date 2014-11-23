印尼人才好薪情 年薪破百常见

哈通社阿斯塔纳电，据外媒消息，瑞士洛桑管理学院公布的世界人才报告，印尼排第25，表现胜过日、韩等国。事实上，印尼近年经济起飞，中阶主管年薪动辄新台币百万元至200万元不等。

瑞士洛桑管理学院（IMD）发布《2014年IMD世界人才报告》，亚洲以马来西亚全球排名第5表现最优，新加坡16、香港21、印尼25，台湾27、日本28、泰国34、韩国40、中国43。 台湾媒体日前报导，1名28岁的新移民之子大学毕业后原本只领新台币2万多元的薪水，因从小跟着妈妈学说印尼话，找到了派驻印尼的工作，年薪近新台币百万元。 根据"凯利服务"印尼分公司《2013薪水指南》，印尼中阶主管的薪资动辄上看新台币百万至200万元，趋势日益明显。 在金融业部分，工作资历10年至12年的财务总监，平均月薪约新台币13万1850元至21万9750元。资历8年至10年的高级财务经理，平均月薪约新台币10万2000元至14万6000元。 在工程领域方面，工作资历10年以上的工程总监，平均月薪为新台币20万5000元至29万3000元之间。 在人力资源方面，工作资历5年至10年的区域经理，平均月薪为新台币13万1000元至21万9000元之间。 在资讯科技方面，工作资历7年以上的区域销售主任，平均月薪为新台币21万9000元至29万3000元之间。 在行销方面，工作资历4年至6年的公关经理平均月薪为新台币5万8000元至10万2000元之间。