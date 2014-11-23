俄外长指责西方对俄制裁的目的是推翻俄政权

哈通社阿斯塔纳11月23日电，据新华网22日报道，俄罗斯外交部长拉夫罗夫22日表示，西方对俄制裁的最终目的是推翻俄罗斯现政权，西方对此甚至毫不隐瞒。

拉夫罗夫在当天举行的俄罗斯外交和国防政策委员会会议上说，部分西方国家领导人公开表示应该对俄罗斯进行制裁以破坏其经济运行并引发人民的反抗。西方以制裁为手段向俄罗斯施压的目的不是强迫俄罗斯改变政策，而是要推翻俄现政权。 拉夫罗夫表示，西方对俄罗斯进行的制裁不仅对俄罗斯有害，而且也不利于西方。这种制裁还会破坏当今世界经济关系赖以正常运行的原则和制度，从而影响整个世界经济的发展。 拉夫罗夫指出，俄罗斯并不拒绝同欧洲开展合作，但在当前条件下同欧洲进行正常的贸易关系已经不可能。拉夫罗夫同时表示，目前俄罗斯与西方关系的困境会最终解决，俄罗斯与西方国家将为双边关系构建新的基础。俄罗斯有意与欧盟共同开启构建欧亚经济联盟与欧盟自由贸易区的谈判。 今年年初乌克兰危机爆发以来，西方国家指责俄罗斯对乌克兰东部民间武装提供军事、经济等支持而对俄罗斯进行了多轮制裁，由此引发俄与西方关系持续恶化。