德国或将终止对美涉嫌窃听默克尔手机事件调查

哈通社阿斯塔纳11月24日电，据中新网援引外媒报道，2013年，美国前情报人员斯诺登揭露美国窃听德国总理默克尔通讯，此消息引发德国上下一片愤怒，德国当局也就美方涉嫌窃听默克尔手机一事启动了调查程序。但由于德国司法部门始终没有找到美方窃听的证据，相关调查或将被终止。

当斯诺登透露出德国民众受到美国国安局大规模窃听、德国总理默克尔的手机多年来也一直被窃听的内幕后，默克尔和德国民众均对美方的行为感到愤怒。今年六月初，德国总检察官兰格就美方涉嫌窃听默克尔手机一事启动了调查程序。但司法部负责网络间谍的部门却始终没有收集到相关证据。 德国联邦检察官海格曼透露称，调查活动也包括请求德国所有安全部门提供有关默克尔手机被窃听的材料。"但调查结果等于零。谈得火热，但没有事实依据。"负责调查的团队因此将建议停止调查。 德国司法部圈内人士表示，总检察官兰格将接受部下的建议。 德国媒体报道称，窃听事件严重损害了德美关系。默克尔获悉窃听事件后，曾严历批评美方并谴责美方破坏了相互信任。尽管检察院内当时反对意见很大，但出于公众舆论的压力，兰格还是就窃听默克尔手机一事启动了调查程序。