乌兹别克斯坦明年将加大民生支出

哈通社阿斯塔纳11月24日电，据中国经济网24日报道，乌兹别克斯坦议会参议院日前举行全体会议，讨论并批准了2015年国家预算。乌第一副总理兼财政部长阿济莫夫在会上介绍说，预计2015年乌国内生产总值增长率为8%，工业增长8.3%，农业增长6%，基本投资增长9.6%。通货膨胀率为5.5%至5.6%。

阿济莫夫介绍说，2015年乌国家预算政策可表述为3点，一是继续保持宏观经济稳定和经济高速增长；二是建立多样化经营的、具有竞争力的经济；三是增加工资，减少公民纳税负担，进一步提高人民福利和生活水平。 乌兹别克斯坦将继续执行低赤字财政政策。2015年乌国家预算总额为74.2万亿苏姆，约合320亿美元，其中收入36.2万亿苏姆，约合155亿美元，支出38万亿苏姆，约合165亿美元。预算赤字1.8万亿苏姆，约合7.5亿美元，占国内生产总值的1%。 为减轻企业和个人税负，乌议会还批准调整部分税项。其中，企业利润税从8%降到7.5%，小农场和小企业的统一社会付费标准从25%降到15%，建筑业小公司的统一所得税从6%降到5%。用于退休基金的公民劳动工资强制性保险税率，则从6.5%提高到7%。 此外，乌兹别克斯坦还将扩大用于社会方面的开支。2015年，乌国家预算开支中社会方面支出将占预算总额的59.2%，比上年增长20%，主要用于改善学校和医院条件，采购先进的技术设备。