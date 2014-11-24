纳扎尔巴耶夫总统邀请捷克企业家在我国创办建材生产厂

哈通社阿斯塔纳11月24日电，纳扎尔巴耶夫总统今日在哈捷经济论坛发表讲话，他在讲话中邀请捷克企业家在我国创办建材生产厂。

纳扎尔巴耶夫说："哈萨克斯坦开始着手重振住房和公共事业，工作量非常大，我们也投入了巨额资金，我国需要大量廉价、适用于我国气候的优质保暖建材，在此，我邀请贵国企业界在哈萨克斯坦创办建材生产厂。"

纳扎尔巴耶夫表示，捷克企业界可通过投资办厂，打开哈萨克斯坦和中亚市场。

纳扎尔巴耶夫说："我理解想在哈萨克斯坦销售产品的捷克企业，只销售不建厂，解决不了大问题。因此，我建议捷克企业在哈萨克斯坦建厂，通过建厂，捷克企业可将产品销往中亚、俄罗斯、中国西部市场。说到汽车组装，生产农用器械的美国约翰∙迪尔公司、德国农机公司以及俄罗斯VAZ 、KAMAZ汽车制造公司等企业在哈萨克斯坦已开办工厂。哈萨克斯坦在军工生产方面还有很大的开发空间，我们为产品生产、销售、进入市场创造了一切有利的环境，只要用心实干，我们会对此大力支持。"

值得提醒的是，捷克总统米洛什∙泽曼今日到访我国，并出席了在阿斯塔纳举办的哈萨克斯坦-捷克经济论坛。来自能源、医疗、汽车生产、化工以及其他领域的近70名捷克企业界代表出席了本次论坛。（编译：阜博 校对：林海）