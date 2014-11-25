土耳其总统称男女生来不平等

哈通社阿斯塔纳11月25日电，据BBC中文网25日报道，土耳其总统埃尔多安表示，女人和男人无法平等，他还对于那些拒绝母性概念的女权主义者做出了抨击。

埃尔多安在伊斯坦布尔的一次大会中表示，"你不可以把女性放在与男性平等的位置上，这是违反人的本性的。"

他还表示，一些女权主义者没有理解母性在伊斯兰教中的重要性。

BBC在伊斯坦布尔的记者表示，埃尔多安的言论经常是希望让自己的支持者感到满意，但是这些言论让一些主张自由的选民感到愤怒。

该记者还说，那些世俗的土耳其人会认为政府的一些社会政策把该国带向危险的方向。

埃尔多安之前曾经呼吁女子生育三个孩子，并对那些进行流产和通过剖腹产生孩子的做法进行了抨击。

据土耳其安纳托利亚通讯社引述埃尔多安的话说，"在工作单位，你不可能把一名男子和一名怀孕的女性平等对待。

他还说，"女子不能做所有男子能够做的事情，因为这违反她们纤巧的本性。"

他说，"我们的宗教对母性非常看重，女权主义者并不理解，她们反对母性概念。

他说，女性需要受到平等的尊重，而不是拥有平等的地位。

埃尔多安的言辞经常会引起争议。

在本月早些时候，他声称穆斯林比哥伦布早300年发现了美洲大陆。

在作为土耳其总统的11年当中，埃尔多安成为地区政坛的一个重要人物。

然而由于叙利亚危机以及受到独裁的指责，埃尔多安的声誉有些受损。