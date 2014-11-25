吉尔吉斯斯坦与俄罗斯签署设立吉俄发展基金协议

哈通社阿斯塔纳11月25日电，据新华网报道，吉尔吉斯斯坦总统府新闻局24日发表公报说，在吉总统阿坦巴耶夫见证下，吉财政部副部长拜贡乔科夫当天在首都比什凯克与俄罗斯财政部副部长斯托尔恰克签署吉俄政府间关于设立发展基金的协议。

阿坦巴耶夫表示，该基金的设立将帮助吉尔吉斯斯坦经济尽快适应参与欧亚一体化进程的新条件。阿坦巴耶夫称，该基金将优先用于物流、纺织、加工业、农业以及抵押贷款等有利于吉俄双方的一些具体领域中。他表示，基金的主要目的是提升吉进入欧亚经济联盟的竞争力。 根据协议，该项发展基金为5亿美元，第一笔1亿美元将在2014年底前到账，其余4亿美元将在2015年5月29日前到账。此外，俄方还承诺将提供５亿美元的优惠贷款。 今年10月初，吉尔吉斯斯坦政府审议通过关于吉加入俄白哈统一经济空间（即未来的欧亚经济联盟）的措施计划。此外，吉尔吉斯斯坦议会已一读审议通过关于适应联盟成员国法规的一系列法律修订草案。 今年8月，俄罗斯外交部长拉夫罗夫宣布，俄罗斯将向吉尔吉斯斯坦提供5亿美元的资金组建俄吉基金，帮助吉发展经济，并推动吉加入欧亚经济联盟的进程。 欧亚经济联盟由俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国关税同盟发展而来。根据条约，欧亚经济联盟将于2015年1月1日正式启动，三国将在2025年实现商品、服务、资本和劳动力的自由流动。今年10月，欧亚经济委员会最高理事会会议讨论了启动欧亚经济联盟的相关问题，其中包括批准吉尔吉斯斯坦入盟路线图。目前，吉方正抓紧批准入盟所需法律法规文件。 今年以来，吉俄双边贸易额有所下降。吉方希望未来加入欧亚经济联盟后吉俄双边贸易恢复增长，同时解决吉劳务移民在俄合法待遇等问题。