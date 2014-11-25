卡里莫夫高度评价纳扎尔巴耶夫卓有远见的政治眼光

哈通社阿斯塔纳11月25日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日同到访的乌兹别克斯坦总统伊斯兰•卡里莫夫在总统府举行会谈。

纳扎尔巴耶夫表示，乌兹别克斯坦是我国在中亚的重要经济贸易合作伙伴。虽然目前全球经济疲软、大宗商品价格出现下滑，但哈乌两国贸易额持续增长。2013年，哈乌双边贸易额突破20亿美元，今年前9个月，两国贸易规模也保持了良好增长的势头。但我认为，两国经贸合作潜力还未充分得到发挥，双方贸易涉及货物种类还比较单一。继续扩大两国之间的贸易应成为双方政府和政府间委员会的重要工作方向。

纳扎尔巴耶夫指出，卡里莫夫总统的本次访问将对加深哈乌关系、加强双边经贸合作起到重要的推动作用。

纳扎尔巴耶夫总统还向乌方对阿斯塔纳申办2017年世博会给予的支持表示感谢。他说，目前我们已开工建设世博会场所，所需资金也将逐步到位。我们希望乌兹别克斯坦参与阿斯塔纳世博会，哈方愿为各国参与该盛会创造一切必要的条件。

卡里莫夫表示，本次访问是继两国元首去年在塔什干举行会晤的延续。他说，我们认为，本次会晤为充分探讨乌哈务实合作关系提供了良好平台，并为国际和地区热点问题交换意见创造了有利条件。我们坚信，两国当年签署的战略合作协议具有重要的历史意义，为两国关系发展开启了新的篇章。遗憾的是，这份文件的签署没有引起我的高度重视。但在现在，尤其是在当今国际形势下，我认为，这一战略合作协议将发挥至关重要的作用。

卡里莫夫指出，哈乌战略合作协议的签署充分证明了纳扎尔巴耶夫总统卓有远见的政治眼光和判断力。

卡里莫夫表示，乌方支持哈方奉行的多元化外交政策，并对纳扎尔巴耶夫在巩固国际和地区安全、提高哈萨克斯坦在国际社会上的地位和影响力所作出的努力表示赞赏。

卡里莫夫说，通过今天的会谈，我们更加坚信，两国拥有长久的战略合作关系和众多共同的利益，并明确了双方在携手完成所制定的目标任务时的政治意愿和看法。（编译：吴然）