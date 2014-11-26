南哈州明年将建立一座现代化皮划艇训练基地

哈通社齐姆肯特11月26日电，国家皮划艇队主教练丹尼斯∙扎尔曼诺夫称，皮艇和划艇在我国是新兴起的水上运动项目， 2015年即将在齐姆肯特新建的现代化训练基地，将为该相运动在我国发展起积极的推动作用。

国家皮划艇协会主席助理亚历山大∙达维多夫在新闻发布会上说："哈萨克斯坦皮划艇协会于2014年10月11正式注册成立，由萨姆鲁克-卡泽纳国家基金赞助，为提高运动员专业水平，我们从白俄罗斯邀请著名教练弗拉迪米尔∙山塔洛夫。"

国家队主教练表示，在仁川亚运会中，哈萨克斯坦队参加了皮划艇12个小项比赛，并收获多枚奖牌。他说："在参加的12个小项中，我们夺得5金3银2铜10枚奖牌，该项目在哈萨克斯坦面临的最大难题是没有正式的训练场地。在亚运会取得成功以后，我们开始在齐姆肯特市建立现代化训练基地，计划未来在奥斯卡曼市也建一所训练场馆。

国家皮划艇队领队丹尼斯∙加尔梅诺夫说："伊米利安兄弟两人在仁川取得胜利以后，南哈州对修建皮划艇训练基地非常重视，在新场馆交付使用后，我国皮划艇运动员就可以在本国训练，举办国家级比赛，促进皮划艇运动的发展，未来我们还计划邀请国外专业教练员。"（编译：阜博 校对：流沙）