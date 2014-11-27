中国重庆市委领导会见哈萨克斯坦媒体代表团

哈通社阿斯塔纳11月27日电，据重庆日报26日报道，重庆市委常委、宣传部长燕平会见哈萨克斯坦记者代表团一行。燕平首先热烈欢迎哈萨克斯坦媒体代表团访问重庆市。

报道称，随着渝新欧国际铁路大通道的开通，中国重庆市与哈萨克斯坦的经贸和文化往来日益频繁。2012年4月，"渝新欧"五国六方平台公司成立；2013年9月，重庆代表团访问哈萨克斯坦,在阿拉木图举办了"感知中国—穿越新丝路渝新欧国际铁路文化行"系列文化经贸交流活动。近年来，重庆对哈萨克斯坦进出口总额迅速增长。出口商品主要集中在便携式数据处理设备、橡胶轮胎、发电机组等,进口商品主要包括化工产品、片簧及簧片等。 燕平表示，重庆作为中国长江上游最大的工商业中心，工业门类齐全，综合实力雄厚。当前,"渝新欧"国际铁路把两地紧密地联系在了一起，重庆愿为深化中哈互利合作做出更大贡献。 渝新欧国际铁路联运大通道是中国铁路总公司、中国海关总署与途经各国加强合作，在原新欧亚大陆桥的基础上进一步优化完善的国际物流大通道。运行路径从重庆始发，经达州、安康、西安、兰州、乌鲁木齐，向西过北疆铁路到达中国边境阿拉山口，进入哈萨克斯坦，再转俄罗斯、白俄罗斯、波兰，至德国的杜伊斯堡，全程11179公里。 此前，哈萨克国际通讯社、国家电视台、主权报等媒体代表团一行在中国驻哈使馆、中国国务院新闻办公室、中国外文局共同组织下，赴北京、上海、等地参观考察，旨在加强媒体领域框架内的双边合作，倡导"丝绸之路经济带"，增进丝绸之路沿线国家新闻界和人民之间的相互了解和友谊。（编译：林海）