中国新任驻哈大使向外交部副部长递交国书副本

哈通社阿斯塔纳11月27日电，据中国驻哈大使馆网站消息，中国新任驻哈萨克斯坦大使张汉晖26日向哈萨克斯坦外交部副部长阿斯哈尔•穆西诺夫递交国书副本。

消息称，穆西诺夫热烈欢迎张汉晖大使到任并表示，张大使是经验丰富的外交官，谙熟哈中关系，中方这一任命充分体现出对哈中关系的高度重视。作为主管哈中关系的副外长，我愿与张大使建立密切的工作联系，共同推动两国关系不断向前发展。 张汉晖表示，当前，中哈关系快速健康发展，双方各领域合作顺利推进，成果丰硕。在此重要时刻出任驻哈大使，深感使命光荣、责任重大。我愿与哈方各有关部门保持密切沟通合作，维护好两国关系的发展势头，认真落实两国领导人达成的各项共识，共同将两国关系推向更高水平。 双方还就两国高层访问及共同关心的问题交换了意见。

人物介绍：

张汉晖，生于1963年10月，辽宁人，毕业于上海外国语大学俄语系，曾先后在北京外交人员服务局、中国驻吉尔吉斯斯坦使馆、中国驻乌克兰使馆工作，2003年起在中国外交部欧亚司工作，在担任驻哈大使之前曾任该司司长，具有丰富的欧亚外交工作经验。